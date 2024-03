Prefeito altera nome de rua em Castelo Branco para Elsimar Coutinho | A TARDE

O cientista e médico ginecologista Elsimar Coutinho, morto em 2020, por complicações da Covid-19, ganhou uma homenagem em Salvador. O nome do profissional de saúde passará a ser estampado em um logradouro público, na Rua 08, quadra 13, no bairro de Castelo Branco.

A medida foi sancionada e publicada no Diário Oficial do Município (DOM), através da lei nº 9.784 /2024, instituída pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil).

A mudança será registrada no logradouro no 6957, que tem início na Rua Mário Alves de Souza Vieira, e encerra na Rua da Descida, situada no bairro.