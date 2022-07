Prefeito de Lapão passa mal durante convenção do PT e é socorrido

O prefeito do município de Lapão, na Chapada Diamantina, Marcio Silva (PSD), passou mal e foi socorrido pelo ex-secretário de Saúde, Fábio Vilas-Boas durante a convenção do PT neste sábado, 30, no Parque de Exposições, em Salvador. O gestor foi encaminhado ao Hospital Roberto Santos e há a suspeita de um princípio de infarto.

O gestor desmaiou e recebeu os primeiros socorros de Vilas-Boas, que também é médico cardiologista. O estado de saúde de Marcio ainda não foi divulgado.

O evento deste sábado, 30 reunia diversos prefeitos de várias cidades do interior da Bahia, que presenciaram a oficialização da candidatura de Jerônimo Rodrigues (PT) ao governo do Estado.