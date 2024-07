Prefeito entrega Mercado Popular, usina solar e unidades habitacionais

Mercado teve investimento de R$ 10 milhões e conta com 21 boxes, 48 bancas, dois quiosques e duas lanchonetes - Foto: Foto: Betto Jr./ Secom

A Prefeitura de Salvador entregou na manhã deste domingo, 30, o Mercado Popular, uma usina solar e 17 unidades habitacionais no Residencial Mané Dendê, no Subúrbio Ferroviário. Durante as inaugurações, o prefeito Bruno Reis também assinou a ordem de serviço para a implantação de dois Ecopontos e um galpão de triagem no local e anunciou a construção de uma arena aquática como piscina semiolímpica no residencial.

| Foto: Foto: Betto Jr./ Secom

O mercado teve investimento de R$ 10 milhões e conta com 21 boxes, 48 bancas, dois quiosques e duas lanchonetes. A usina solar foi entregue em parceria com a Neoenergia Coelba e tem a capacidade de gerar 21.909 kWh de energia por mês, o que representa uma economia anual da ordem de R$180 mil para as famílias da comunidade. Além disso, foram entregues 17 sobrados, que se somam aos outros 20 inaugurados em abril deste ano, chegando a um total de 37 unidades.



Já os Ecopontos e o galpão de triagem terão investimento de R$5,4 milhões, com prazo para conclusão de oito meses. Os equipamentos vão atender aos moradores dos bairros de Plataforma, Itacaranha e Ilha Amarela. Neste domingo, além das entregas, também está sendo realizada a segunda edição da Feira Social do Novo Mané Dendê, com diversos serviços municipais às famílias beneficiárias do projeto no Subúrbio.

O prefeito Bruno Reis também anunciou que a expectativa é iniciar as obras do teleférico do Subúrbio ainda neste ano.

“Sem sombra de dúvidas, vai melhorar e transformar esta região, em especial possibilitando às pessoas um transporte público de qualidade, o que há de mais moderno do mundo”, ressaltou ele, ao destacar que o Mané Dendê é o maior investimento municipal em infraestrutura na cidade.

O gestor municipal ainda detalhou as próximas entregas do Mané Dendê e disse que a expectativa é que todo o programa seja concluído no segundo semestre do ano que vem. “Temos entregas importantes esse ano ainda: mais duas grandes escolas, o Centro de Convenções aqui do Subúrbio, a arena aquática, o início do novo Cras (Centro de Referência de Assistência Social)”, revelou.

As duas escolas estão com 80% das obras concluídas no Rio Sena. Já o terminal de ônibus está com 85% das intervenções realizadas, com expectativa de conclusão em setembro. O centro cultural comunitário, que na prática será na prática um centro de convenções, está com 50% das obras concluídas, com previsão de entrega para outubro. O Mané Dendê ainda terá 710 unidades habitacionais, entre prédios, casas e sobrados.

Bruno Reis lembrou que a elaboração do programa Mané Dendê foi iniciada ainda quando ele era secretário municipal de Infraestrutura. As obras começaram em 2021 e enfrentaram dificuldades em função da pandemia. “Hoje não há nenhum gargalo para o programa avançar. Ele está em plena execução, com equipamentos praticamente prontos e outros a serem iniciados e concluídos. Então vem muito trabalho pela frente”, declarou.

Intervenções

O secretário municipal de Infraestrutura, Francisco Torreão, disse que o projeto Mané Dendê chegou a 60% de obras concluídas neste mês de junho.

“Dentro desses 60% de obras concluídas, já foram entregues mais de 4 quilômetros de novas vias, 3,8 quilômetros de vias requalificadas, 13 praças, 260 unidades habitacionais e 37 sobrados. Entregamos também 7.500 metros de infraestrutura de esgoto, 2.300 metros de macrodrenagem, 5.200 metros de macrodrenagem. São muitas obras e ainda tem muito mais por vir”, apontou.

Torreão citou ainda que já foram realizadas obras de contenção de encostas dentro do projeto Mané Dendê, além de redes de água potável.

“Este, sem sombra de dúvida, é o maior projeto do Subúrbio Ferroviário da história. É um projeto completo, que vai muito além da infraestrutura, das obras de infraestrutura. É um projeto que visa potencializar a economia, geração de emprego, cultura, lazer e esporte. Então, é um super projeto”, frisou.

Mercado

A estrutura do novo Mercado Popular foi aprovada por trabalhadores que atuam no local. “A reforma melhorou bastante, o mercado ficou mais organizado, ficou melhor para trabalhar. Quando chovia alagava. Agora ficou ótimo”, disse Simone dos Santos, 55 anos, que mora na região do Subúrbio desde que nasceu e trabalha no mercado há cinco anos.

Filha de Simone, Mônica Bento, de 36 anos, também trabalha no mercado e relatou as melhorias no local.

“A reforma foi muito positiva. Antes era esgoto a céu aberto. Agora vamos ter mais conforto e melhores condições para atrair mais clientes. O negócio de trabalhar com o público é o tratamento, tratar os clientes bem e sempre sorrindo”, afirmou.

Usina solar

A usina solar foi entregue pela Prefeitura e pela Neoenergia Coelba e terá a capacidade de gerar 21.909 kWh de energia por mês, o que representa uma economia anual da ordem de R$180 mil para as famílias da comunidade. No primeiro mês de operação das usinas, a energia gerada foi distribuída para 193 unidades que já haviam feito a adesão ao projeto, resultando em uma redução média de 37% no valor da conta de energia.

“O sistema fotovoltaico no Mané Dendê é um dos projetos desenvolvidos por meio de uma cooperação entre a Prefeitura de Salvador e a Neoenergia Coelba que visa o desenvolvimento sustentável da cidade. Os moradores do empreendimento terão uma redução nos custos mensais ao mesmo tempo que está sendo produzida uma energia mais limpa. Toda a sociedade baiana sai ganhando com este tipo de parceria”, destacou a superintendente de Eficiência Energética da Neoenergia, Ana Christina Mascarenhas.

Além do benefício da energia solar, a Neoenergia Coelba também viabilizou a troca de 123 geladeiras antigas por equipamentos com Selo Procel no Mané Dendê. Durante o evento, novos equipamentos foram entregues às famílias interessadas. Os moradores do residencial também foram contemplados com a troca de lâmpadas ineficientes por LED.