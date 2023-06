Prefeitura ainda atua para recuperar educação pós-pandemia, diz Dantas

O secretário da Educação em Salvador, Thiago Dantas, apontou nesta quarta-feira, 7, em entrevista ao programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, que a prefeitura ainda está atuando para fazer a rede municipal de ensino superar as dificuldades impostas pela pandemia de Covid-19. Em um trabalho de cuidado e de formação, a gestão do município tenta ampliar a velocidade da retomada, para que toda a comunidade escolar se recupere.

De acordo com Dantas, a prefeitura trabalha em dois eixos: o cuidar e o formar. De um lado, com o apoio da Guarda Civil Municipal e do Conselho Tutelar, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) está trabalhando um material para reforçar os cuidados necessários com a saúde física e mental de trabalhadores e alunos. Haverá ainda a contratação de psicólogos.

“Não são apenas os professores, mas os gestores, os colaboradores terceirizados, todos aqueles que de alguma forma integram a comunidade escolar. Isso vai ser feito em parceria com a Guarda. Ainda na semana passada, com o apoio do Conselho Tutelar — porque é um ambiente formado predominantemente por crianças e tem uma série de regras que não podem ser não observadas —, essas formações começaram para os gestores, os diretores de escola. A Guarda preparou todo esse material e vai ficar à frente para fazer essa formação”, explicou Dantas.

“E a outra, tão importante quanto, é uma novidade: pela primeira vez, a rede [municipal] vai ter contratada — por contratação, leia-se servidores efetivos — psicólogos para dar suporte de caráter emocional para a nossa comunidade. Isso tudo vem como uma resposta a todos os desafios que a pandemia trouxe. A gente tem uma situação muito grave relacionada com o alfabetizar, fazer com que os alunos adquiram aquelas competências, habilidades e saberes”, complementou o secretário.

Thiago Dantas também prometeu a construção de um centro de formação de padrão nacional, para garantir a preparação continuada de professores e de gestores escolares, com foco na chamada “educação inclusiva”, voltada para crianças com deficiência.

“A prefeitura vai voltar a ter um centro de formação de padrão nacional, que não vai dever absolutamente nada a nenhum centro de formação de nenhuma rede. Formação continuada de educadores, mas também um centro voltado para a formação dos demais atores da nossa rede. Exemplo: um tema super sensível na rede hoje, ao lado da alfabetização, é a educação inclusiva. A gente vai fazer agora uma formação, também pela primeira vez, dos auxiliares de desenvolvimento infantil, que são aqueles profissionais que dão apoio às crianças com deficiência”, contou o secretário.

Thiago ainda prometeu uma atualização do material pedagógico da rede municipal de Salvador, construído inteiramente pelos professores do município. A ideia é que o centro de formação também dê apoio para a utilização do material construído.

“O centro da formação vai no sentido de buscar garantir que os professores tenham plena condição de aplicar o seu material pedagógico — e Salvador, salvo engano, tem a única rede cujo material pedagógico de referência foi elaborado pelos próprios professores. Só que é um material de 2015 e ficou muito claro que nessas escutas que o material precisava de uma atualização, no sentido de aprimorar, para que possa estar a serviço da educação pública de qualidade. Mas não é só preparar o material, pegar o livro e entregar na mão do professor. É também chamar o professor e estruturar cursos que deem suporte ao professor na aplicação desse material em sala de aula, junto com monitoramento, buscando construir as bases para uma educação de qualidade”, concluiu Dantas.