Prefeitura anuncia inscrições para processo seletivo de professores

As inscrições do processo seletivo para contratação de 20 professores de inglês para rede municipal de ensino de Salvador iniciam nesta quinta-feira, 10. Os interessados devem fazer a inscrição até15 de agosto através do site da seleção e possuírem licenciatura plena em Língua Estrangeira com habilitação em inglês. A taxa custa R$50.

O processo seletivo terá apenas uma etapa, que será a avaliação de títulos, de caráter eliminatório e classificatório. A remuneração é de R$2.062,80, com possibilidade de gratificações, para uma jornada de trabalho de 20h semanais.

O edital prevê a reserva mínima de 5% para candidatos com deficiência e de 30% para pessoas pretas e pardas. O prazo de validade da seleção é de dois anos e pode ser prorrogado uma única vez por igual período.