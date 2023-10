Prefeitura anuncia meia-entrada para professores da rede municipal | A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, afirmou nesta quarta-feira, 11, que irá encaminhar ainda hoje para a Câmara dos Vereadores um projeto para instituir a meia-entrada em eventos culturais e recreativos para professores da rede municipal de ensino. O anúncio foi feito em comemoração ao Dia do Professor, celebrado em 15 de outubro.

“Estamos mandando para a Câmara hoje o projeto de lei da meia-entrada para os professores. Então, este benefício, que já era dos estudantes, também será agora um direito dos professores, que pagarão meia nos cinemas, teatros, casas de espetáculos e eventos diversos”, disse o prefeito, durante a entrega da nova Escola Municipal Carmelitana do Menino Jesus, no bairro do Uruguai.

Segundo a estimativa, cerca de 10 mil profissionais da educação devem ser beneficiados pela iniciativa da prefeitura. O projeto também contempla categorias do grupo de apoio ao funcionamento da rede de ensino. “Educação e cultura têm tudo a ver. E esta é uma forma de homenagear os professores em função do dia 15 de outubro”, reforçou o secretário de Educação, Thiago Dantas.