Prefeitura anuncia modernização dos pontos de ônibus de Salvador

A Prefeitura de Salvador anunciou nesta terça-feira, 28, a modernização e implantação de pontos de ônibus, paradas de táxi, lixeiras, relógios públicos e bicicletários, que tammbém serão informatizados. O objetivo é entregar as mudanças até 2027 de modo a garantir mais conforto, segurança e informação para quem utiliza transporte público e depende do trânsito para a locomoção diária.

No total, a promessa é de substituição de 836 pontos de ônibus e 200 pontos de táxis, que vão dispor de informações sobre clima, tempo de espera de coletivos e outros recursos tecnológicos. Além disso, foram apresentadas quatro novas bases novas de monitoramento para uso da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e da Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador).

“Este ato simboliza o início da troca de todo mobiliário urbano da cidade. Fizemos uma licitação em 2021 e hoje apresentamos o início desses resultados. Essa concessão representa uma arrecadação de R$ 187 milhões ao município. Este foi o maior valor pago no Brasil para concessão de ações em benefício de mobiliários urbanos”, disse o prefeito Bruno Reis (União), em apresentação na Rua Martagão Gesteira, no bairro da Graça.

A empresa responsável pela modernização é a Eletromidia, veículo de mídia Out of Home*. Segundo concessão assinada em janeiro, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), a empresa ficará responsável pela instalação, manutenção e informatização dos equipamentos por um prazo de 20 anos.

O contrato de concessão foi dividido em dois lotes. O primeiro é referente ao sistema de informação e limpeza urbana, que prevê a instalação e manutenção de 200 relógios, 50 painéis de mensagens variáveis e 25 conjuntos diretórios, além da instalação de 3 mil lixeiras. O segundo compreende o sistema de transporte da capital baiana com a instalação e manutenção de 836 abrigos de ônibus, 200 abrigos de táxis e 500 bicicletários.

“Ha uma série de obrigações contratuais, como trocas de lixeiras, pontos de ônibus, de táxis, relógios, etc. Se de um lado a gente consegue arrecadar recursos, de outro vamos melhorar a vida de quem pega transporte público. São novos pontos, que trazem mais conforto, tanto para chuva como para o calor. Vamos melhorar com isso também a vida das pessoas que pegam transporte público”, frisou o prefeito.

Os equipamentos serão entregues conforme cronograma estabelecido entre os anos de 2023 e 2027 | Foto: Valter Pontes | Secom

Design

Segundo José Carlos Jr., diretor de Relações Institucionais da Eletromídia, a estrutura dos novos pontos de ônibus foi pensada exclusivamente para a realidade de Salvador, de acordo com as características da capital baiana. Segundo ele, os abrigos são compostos por cobertura, banco, fechamento lateral, vidro com fechamento no fundo, carregador USB e iluminação noturna.

“O equipamento atende a um tripé de prestação de serviço para a população: conforto, segurança e informação. Segundo nossos cálculos, cada usuário permanece em média 20 minutos sob os abrigos de ônibus. Isso quer dizer que, em um ano, cada cidadão terá passado uma semana em nossos abrigos. Então, a partir do momento em que ele é bem tratado nesses abrigos, sua relação com o sistema de transporte muda. Estamos cientes dessa responsabilidade e temos como respostas formas de melhorar o atendimento à população. Por isso, além do conforto e praticidade, queremos levar informações de utilidade pública, como hora, temperatura, além de ajudar a embelezar ainda mais Salvador”, salientou.

Os equipamentos serão entregues conforme cronograma estabelecido entre os anos de 2023 e 2027. Ainda em 2023, serão instalados 180 abrigos de ônibus, 50 bicicletários, 100 relógios, cinco painéis de mensagens variáveis e 300 lixeiras.

*Mídia Out of Home (OOH) é uma das principais formas de publicidade em locais públicos, de grande circulação e ao ar livre e tem como objetivo alcançar as pessoas durante seus trajetos fora de casa.