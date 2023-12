Prefeitura assina concessão do Bolsa Atleta para 235 beneficiados | A TARDE

O prefeito Bruno Reis assinou, nesta terça-feira, 19, os termos de concessão do programa Bolsa Atleta municipal que vai beneficiar 235 pessoas. O evento, que foi realizado na Arena Fonte Nova, reuniu o titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Júnior Magalhães, e esportistas da capital baiana.

A partir da assinatura, os 235 atletas selecionados vão passar a receber um valor mensal para ajudar a custear os seus treinamentos. A primeira parcela vai ser paga na próxima semana, de acordo com o prefeito. O programa tem um investimento de R$1,3 milhão oriundos do município e vai transferir aos beneficiados até R$2 mil por mês até dezembro de 2024.

“Isso vai permitir que ao longo do ano os atletas tenham uma ajuda de custo para se manter, para que possam focar em desenvolver as suas habilidades esportivas, custear o seu deslocamento, adquirir os seus insumos, pagar a sua alimentação, todo o preparativo para as competições. A Prefeitura entende que o esporte é uma ferramenta importante de inclusão social e é uma das formas que a gestão municipal tem de contribuir com o enfrentamento da violência. A gente acredita que esse trabalho aproxima as pessoas da qualidade de vida”, destacou o prefeito.

A Prefeitura também lançou o programa Viva Esporte, através do qual, empresas poderão destinar 100% dos impostos municipais como IPTU e ISS para patrocinar projetos esportivos. “Serão até R$10 milhões que, em vez de serem pagos para o município, o empresário poderá destinar para um projeto esportivo, sem pagar um real a mais. É o mesmo valor, só que, no lugar de pagar imposto, ele vai ajudar o esporte. Estamos falando de 100% de dedução, diferentemente de outros programas, em que só é possível destinar uma parcela”, detalhou o chefe do Executivo.

Bruno Reis afirmou que o esporte tem a capacidade de incluir as pessoas socialmente. “É por isso que estamos investindo tanto nessa área. Vejam quantas quadras e campos nós inauguramos em Salvador. Já trouxemos para cá a Arena Aquática, construímos ginásios em São Marcos e em Itapuã e fizemos a Praça da Juventude em Canabrava. E agora vem aí a Arena Multiuso, porque Salvador não tem um grande ginásio desde que o Balbininho foi demolido e a gente precisa de um equipamento desse porte para trazer competições internacionais para cá”, disse.