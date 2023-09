Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas recebe Castramóvel

A Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, em Salvador, vai receber a unidade do Castramóvel a partir da próxima segunda, 4, às 8h. A ação é gratuita é e permanecerá na Rua Pará, 15, Paripe, pelos próximos meses.

Uma outra unidade do Castramóvel segue recebendo os animais no Jardim Botânico, localizado na Avenida São Rafael, s/n, São Marcos. De janeiro até agosto, aproximadamente 15 mil cães e gatos foram castrados de forma prática e gratuita nos dois castramóveis, através da ação, que acontece de segunda a sexta, a partir das 8h, por ordem de chegada.

O agendamento deve ser feito também através do novo e-mail: [email protected], ou no local, a partir das 8h. No momento do atendimento, o responsável pelo animal deverá portar o seu RG, CPF, Cartão SUS e comprovante de residência em Salvador, além do cartão de vacina antirrábica do animal atualizado em até 1 ano.

O animal só poderá realizar o procedimento caso esteja de 10 a 12 horas de jejum, incluindo água.