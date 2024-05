Prefeitura de Salvador faz ação para ajudar famílias do RS | A TARDE

A ação 'Salvador Solidária', promovida pela prefeitura de Salvador, teve início nesta quarta-feira, 8, com o objetivo de ajudar famílias vítimas das fortes chuvas que atingem o Rio Grande do Sul nos últimos dias, deixando mortos e milhares de pessoas desabrigadas. A ação vai arrecadar água e materiais de limpeza, a exemplo de água sanitária, detergente e sabão.

Quem quiser contribuir com a iniciativa pode fazer as doações na sede da Defesa Civil de Salvador (Codesal), que funcionará como posto de coleta, até quarta-feira, 15, das 8h às 16h.

Bruno Reis afirmou que Salvador já havia colocado seu corpo técnico à disposição da Prefeitura de Porto Alegre para auxiliar nas ações e destacou que o momento é de solidariedade com o povo gaúcho. “Tenho mantido contato com o prefeito Sebastião Melo para auxiliar no que for possível, inclusive disponibilizando o nosso corpo técnico da Defesa Civil, que é referência no país”, comentou.

As doações serão recebidas pela Prefeitura de Porto Alegre e, somadas a outras iniciativas de assistência espalhadas pelo país, serão compartilhadas com cidades vizinhas também afetadas pelas chuvas.

De acordo com dados oficiais, são 401 municípios afetados, 95 óbitos, 48.799 pessoas em abrigos, 159.036 desalojados, 1.443.950 afetados, 372 feridos e 131 desaparecidos.

Veja:

