Prefeitura de Salvador inicia requalificação da Avenida Jorge Amado | A TARDE

A Avenida Jorge Amado, principal via de ligação entre o Imbuí e a orla da Boca do Rio, vai passar por obras de requalificação com o objetivo de ampliar a mobilidade de motoristas e do transporte público que passam pela região. A ordem de serviço para o início imediato das intervenções, que terão investimento de R$ 9,5 milhões, foi assinada nesta quarta-feira, 8, pelo prefeito Bruno Reis.

Elaborado pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), o projeto envolverá a duplicação de parte da avenida, entre a saída da Rua das Araras e o cruzamento com a Rua Santo Antônio, num trecho que abrange cerca de um quilômetro de extensão. Esse trajeto passará a ter duas faixas em cada sentido, ganhando canteiros com paisagismo e retornos.

Com isso, a ideia é proporcionar melhor fluidez ao trânsito, já que o local possui grande concentração de estabelecimentos comerciais como bares, academias, além de vários condomínios e casas. A Avenida Jorge Amado é um importante corredor de tráfego que liga a Avenida Luís Viana Filho (Paralela) à orla de Salvador. Nos horários de pico, é comum a formação de congestionamentos na via.

“Nós vamos, na prática, duplicar todo o trecho que é possível de ser duplicado, saindo da praça principal do Imbuí até a frente da Uniceusa. Nós vamos, também, duplicar o pontilhão da comunidade do Bate Facho. É mais uma via importante da cidade que nós estamos requalificando com recursos próprios da Prefeitura, mais uma obra importante de mobilidade, em especial nessa região do Imbuí e da Boca do Rio”, disse Bruno Reis.

Os serviços de requalificação, que serão executados pela Superintendência de Obras Públicas (Sucop), abrangem ainda implantação de áreas de estacionamento, sistema de drenagem, pontos de ônibus com baias, abertura de retornos, recuperação de passeios, pavimentação e iluminação em LED.

Outras ações

Ainda na área de mobilidade urbana, a região ganhará em breve uma nova ligação viária entre a Estrada do Curralinho e a Rua dos Colibris, também no Imbuí. A pista vai ampliar as opções de deslocamento, proporcionando mais qualidade de vida a pedestres e motoristas. A construção já está 80% finalizada.

A nova Rua Granja Marazul já foi entregue, ligando a Boca do Rio ao Stiep, que em breve fará um binário com outras vias do entorno, facilitando o tráfego. Além disso, a Prefeitura prossegue com a requalificação da Estrada do Curralinho, que inclusive ganhará 20 novos espaços de lava-jato, além de campo, quadra e uma nova praça.