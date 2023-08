Prefeitura de Salvador promove venda de 13 terrenos públicos

Serão leiloados 13 terrenos públicos pela Prefeitura de Salvador através da Secretaria da Fazenda, entre 14 e 22 de agosto. O leilão acontecerá no auditório da sede da pasta, na rua das Vassouras, no Centro Histórico. Vão ocorrer duas sessões por dia, às 10h e às 14h.

Serão leiloados terrenos entre 400 m² a 12 mil m², nos bairros de Piatã, Pituba, Itaigara, Boca do Rio, Jardim Armação e Dois de Julho. Para participar, basta acessar o site da secretaria, gerar o Documento de Arrecadação Municipal (DAM) e fazer o depósito de 5% a título de comissão para o leiloeiro.

No caso do vencedor, o recurso será descontado na primeira parcela do terreno. É possível dividir o pagamento em até dez vezes. O IPTU da propriedade adquirida através do leilão poderá ser deferido em até três anos, nos termos do edital. A relação completa com valores, endereços e tamanhos pode ser acessada através do endereço.