Prefeitura de Salvador reforma mais de 200 casas em Coutos

Intervenções foram entregues nesta segunda pelo Prefeito Bruno Reis - Foto: Valter Pontes | Secom

A Prefeitura de Salvador acaba de reformar mais de 200 casas no bairro de Coutos, um dos bairros de Salvador que sofrem com questões relacionadas à chuva. As intervenções entregues nesta segunda-feira, 1º, pelo prefeito Bruno Reis e pelo secretário municipal de Infraestrutura (Seinfra), Francisco Torreão, são resultados do programa “Morar Melhor”.

A iniciativa chegou ao bairro pela terceira vez e já soma mais de 1,4 mil casas requalificadas. O Morar Melhor realiza um conjunto de obras de requalificação de acordo com a escolha dos moradores, num valor de até R$ 11 mil por moradia.

Os serviços vão desde nova pintura e reboco até a reforma completa do telhado ou a criação de novos cômodos, como banheiro e área de serviço, além da troca de portas, janelas, pia, vaso sanitário e outros itens essenciais.

Famílias são beneficiadas com reforma | Foto: Valter Pontes | Secom

Desde 2015, o Morar Melhor já reformou mais de 52 mil residências em 300 localidades da capital baiana. De acordo com a Seinfra, o objetivo é requalificar mais 4 mil casas até o final deste ano, chegando a 56 mil.

A ação segue critérios como precariedade dos bairros, baseado em dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e na observação do campo. Entre os pontos de observação estão áreas com maior predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, maior número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza e maior número de mulheres chefes de família, entre outros requisitos.

Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentam renda superior a três salários mínimos. Entre os locais já beneficiados em 2024 estão Engenho Velho da Federação, Praia Grande, Bairro da Paz, Calabetão, Arenoso, Nova Constituinte, Ilha Amarela, Lobato, São Gonçalo do Retiro, Pirajá, Mirantes de Periperi, Calafate (Fazenda Grande do Retiro), Parque Tercal (Campinas de Pirajá), Buraco da Gia (Brotas), Santa Mônica e Narandiba.