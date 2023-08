Prefeitura desmonta barracas na saída do Aeroporto de Salvador

Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) e da Guarda Civil Municipal (GCM) retiraram, na noite de terça-feira, 25, as barracas que eram utilizadas como ponto de apoio para motoristas de aplicativo na entrada do Aeroporto de Salvador.

De acordo com a Semop, os equipamentos estavam abandonados na área em que ficam estacionados os carros utilizados pelos profissionais. O órgão municipal ainda informou que na localidade estão instalados outros ambulantes, ainda não licenciados, que foram listados e informados da necessidade de procurar o setor de licenciamento para buscar regularizar as suas atividades.

“A atividade faz parte da série de ações do órgão, que visa melhorar o ordenamento na Cidade, retirando das vias públicas tudo aquilo que venha a comprometer a segurança das pessoas”, disse a Semop em nota.

Os motoristas de aplicativo não reagiram após a retirada das barracas e prometem realizar manifestação na região do aeroporto nesta quarta-feira, 26. O vereador e presidente do Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, Condutores de Cooperativas e Trabalhadores Terceirizados da Bahia (SIMACTTER-BA), Átila do Congo criticou a Semop e prometeu "tomar todas as providências para restabelecer o apoio ao motoristas no local".