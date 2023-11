Prefeitura disponibiliza linha especial de ônibus nesta sábado, 28 | A TARDE

Para atender os usuários que irão assistir o Aulão do Enem, neste sábado (28), no Centro de Convenções, a Secretaria de Mobilidade promoveu a criação da linha E148 - Terminal Acesso Norte - Centro de Convenções. Ela contará com seis veículos que irão operar das 7h às 18h, com um total de 60 viagens.

Os coletivos irão percorrer a Rua dos Rodoviários, Avenida Antônio Carlos Magalhães, Estação BRT HIPER, seguem pela Avenida Tancredo Neves, Avenida Professor Magalhães Neto, Avenida Octávio Mangabeira, farão o retorno em frente ao Jardim dos Namorados e seguirão até o Centro de Convenções, na Boca do Rio.

No retorno, os ônibus seguirão pela orla e irão acessar o bairro do Costa Azul em direção a Avenida Tancredo Neves onde retornam para a Estação Acesso Norte. Agentes da Semob estarão a postos no terminal acompanhando a operação da linha.