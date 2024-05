Prefeitura divulga aditivo de 14% para obras do Elevador Lacerda | A TARDE

A prefeitura de Salvador publicou o primeiro termo aditivo do contrato para a execução das obras de restauração e requalificação do Elevador Lacerda. O documento publicado pela gestão municipal equivale aproximadamente 14% do valor inicial.

Com a suplementação de R$ 916.424,59, o novo contrato passa a somar R$ 7,53 milhões com a empresa Flex Engenharia. Na ocasião, o documento foi assinado pelo superintendente da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), Orlando Castro, responsável pelas obras.

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) anunciou a reforma do equipamento em dezembro do ano passado. No processo de modernização, o ascensor passará a ter sistema de climatização, além de melhoras nas estruturas dos saguões que abrigam as quatro cabines dos elevadores.

A Prefeitura ainda colocará bilheterias perto das entradas do elevador, tanto na Praça Municipal quanto no Comércio, para os passageiros pagarem a tarifa para entrar no elevador.