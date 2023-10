Prefeitura divulga programação do Festival Virada Salvador; confira

A Prefeitura de Salvador divulgou na manhã desta quinta-feira, 21, a programação do Festival Virada Salvador 2024, que acontece entre os dias 28 de dezembro e 1º de janeiro. O evento de apresentação ocorreu no Wish Hotel da Bahia, no bairro do Campo Grande.

Diferente dos anos anteriores, a próxima edição do evento que marca virada de ano na capital baiana contará com uma novidade. O espetáculo contará com um palco principal e um trio elétrico, que irão se intercalar entre uma apresentação e outra.

Além disso, a cantora Ivete Sangalo retorna como a responsável por fazer a contagem regressiva durante a virada para 2024. O evento também irá contar com uma atração internacional. O nigeriano Rema, sucesso mundial, irá se apresentar no dia 30 de dezembro.

Programação

Segundo a grade divulgada pela gestão soteropolitana, o primeiro dia já contará com a presença da cantora Anitta, além de Xand Avião, Zé Vaqueiro, Durval Lellys, Nattan, Zé Vaqueiro, Eric Land e Parangolé.

Já no dia 29, a festa será comandada por Alok, Olodum, Leo Santana, Wesley Safadão, Baiana System, Nadson O Ferinha e Mari Fernandez. A atração internacional ficou para o dia 30, quando o cantor nigeriano Rema se apresenta.

"Eu falei no início que iria ter uma atração internacional negra e ninguém conseguiu descobrir. A galera guardou a sete chaves [...] Ele tem uma das três músicas que estão entre as mais tocadas do mundo. É estourado no Tiktok e no Spotify. A galera da idade dele acompanha muito. Buscamos alguém que tem conexão nesse conceito que queremos firmar no Brasil e no mundo. A gente traz pela primeira vez para Salvador o cantor nigeriano Rema", revelou o prefeito Bruno Reis.

Além do nigeriano, o dia 30 ainda terá na grade Vintage Culture, João Gomes, Xanddy Harmonia, Leonardo, Ana Castela e Cláudia Leitte.

Para a grande virada, no dia 31, o palco terá Ivete Sangalo no show que marca a contagem regressiva do ano novo. Além da rainha do axé, os artistas Bell Marques, Simone Mendes, Xamã, Jorge & Matheus, Thiago Aquino e Lincoln Senna.

O último dia de apresentação contará com Família Gil, Daniela Mercury, Saulo, Timbalada, Psirico, Tuca Fernandes e Danniel Vieira.

Trio elétrico

Já para o trio elétrico, que foi chamado de 'Super Trio da Virada', foram anunciadas apenas algumas programações que irão se apresentar, mas sem a grande ainda fechada pela organização do evento.

Os nomes confirmados são: Oh Polêmico, Lá Fúria, A Dama do Pagode, Edcity, Cortejo Afro, Malê Debalê e Ilê Aiyê e Fitdance.

Confira programação completa no palco do Festival Virada:

28 de dezembro: Anitta, Xand Avião, Nattan, Zé Vaqueiro, Durval Lelys, Eric Land e Parangolé;

29 de dezembro: Alok, Wesley Safadão, Olodum, Leo Santana, Baiana System, Nadson, o Ferinha e Mari Fernandez;

30 de dezembro: Rema, Vintagem Culture, João Gomes, Xanddy Harmonia, Ana Castela, Claudia Leitte e Leonardo;

31 de dezembro: Bell Marques, Jorge e Mateus, Simone Mendes, Xamã, Thiago Aquino, Lincoln Senna e Ivete Sangalo (comanda a virada);

01 de janeiro: Família Gil, Daniela Mercury, Saulo, Timbalada, Psirico, Tuca Fernandes e Danniel Vieira.