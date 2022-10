Prefeitura é 'perversa' com servidores idosos, diz diretor do Sindseps

Em mais uma polêmica da atual gestão, a Prefeitura de Salvador tem demorado a deferir pedidos de processos de aposentadoria feitos pelos servidores, alguns inclusive, esperam há oito anos. A alegação da gestão municipal é a de que precisa fixar os proventos e que os servidores não entraram via concurso público, porém os servidores contestam e dizem que à época do ingresso na Prefeitura, não existia o certame.

O diretor do Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador, Sindseps, Bruno Carianha foi o convidado do Isso é Bahia, na rádio A TARDE FM nesta quarta-feira, 19, e fez duras críticas à gestão municipal.

"A prefeitura foge do debate, não participa de nenhuma audiência pública. As pessoas entraram na época na prefeitura e ainda não tinha concurso público na época. Como que você vai pegar essas pessoas que contribuiram a vida toda e na hora de aposentar não consegue. São esses direitos que estão sendo relegados e a prefeitura segue apenas travando. No STF, no Tribunal de Contas, todas as aposentadorias que foram encaminhadas, ele referendaram. Eles não querem fazer concurso e se aposentares quem precisa aposentar é capaz da prefeitura parar". falou Carianha ao Isso é Bahia.

Uma parte dos funcionários em idade de se aposentar recorreu à Justiça e obteve o direito de parar de trabalhar, porém o salário foi cortado pela metade, de acordo com Bruno Carianha. "É um projeto perverso com os idosos, que ainda estão na prefeitura, fazendo com que eles não se aposentem quando deveria. Muitos já passaram do tempo e a prefeitura está rodando com pessoas que querem se aposentar sem conseguir"

No último mês, os servidores, em sua maioria idosos, precisaram realizar uma manifestação, indo às ruas, contra as ações da prefeitura. A necessidade dos funcionários precisarem recorrer a esse tipo de ato foi criticado pelo diretor do Sindseps.

"Nós fazemos oposição a gestão municipal. É uma coisa do trabalhador, nós não podemos estar com o patrão. O nosso diálogo tem sido muito com o vereador Augusto Vasconcelos, mas muitas vezes não temos nem com quem conversar. A base da situação, que pauta as questões da prefeitura, não se interessam por isso. Essa é uma pauta sensível e tratamos de pessoas idosas. Será que vamos ter que fazer greve com idoso? Isso é uma vergonha, vocês estão chegando no limite do rídiculo", afirmou.

Veja abaixo a entrevista completa de Bruno Carianha ao Isso é Bahia:

