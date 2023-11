Prefeitura entrega 200 casas e inaugura praça em Mirantes de Periperi | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entregou na noite de segunda-feira, 23, a reforma de 200 casas no Mirantes de Periperi, através do programa Morar Melhor, e inaugurou a Praça da Rua do Ipê, no mesmo bairro. As intervenções foram entregues pelo prefeito Bruno Reis.

“Esse programa tem um grande alcance social, porque ele reforma a casa das pessoas, levando dignidade. Não há nada mais importante para o ser humano do que o nosso próprio lar. O Morar Melhor muda a vida das famílias sem mudá-las de endereço, preservando seus costumes e histórias. É a iniciativa da Prefeitura mais pedida pela população”, destacou o prefeito.

Esta é a terceira vez em que o Morar Melhor chega ao local, que já acumula um total de 446 imóveis alcançados com as melhorias habitacionais promovidas gratuitamente, conforme o desejo de cada proprietário. Os serviços vão desde pintura e reboco à colocação de novo telhado, portas, janelas, pia e vaso sanitário.

Entre os critérios adotados pela Secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), responsável pela seleção das moradias beneficiadas pelo Morar Melhor, está a predominância de domicílios com alvenaria sem revestimento, propriedades cujas mulheres são chefes de família, precariedade dos bairros (baseado em dados do IBGE) e predominância de pessoas abaixo da linha da pobreza. Não são contemplados imóveis em situação de risco, imóveis de aluguel ou famílias que apresentem renda superior a três salários mínimos.

Lazer

Um novo espaço de lazer e convivência foi inagurado na Rua do Ipê. O equipamento, construído pela Companhia de Desenvolvimento Urbano (Desal), possui 922 m² e tem entre os mobiliários urbanos três conjuntos de mesas para jogos, parque infantil equipado com Casa de Tarzan, escorregador e conjunto de amarelinha.

Há ainda academias de ginástica e de saúde para quem quiser fazer exercícios e alongamentos. A lista de equipamentos engloba barra paralela, prancha abdominal, barra de apoio, simuladores de giro triplo, de esqui remada sentada e de cavalgadas. O investimento total na obra foi de R$ 324 mil.

“Já são 389 praças que nós construímos, reconstruímos ou requalificamos apenas no nosso mandato. Aqui era um terreno baldio, abandonado, onde as pessoas jogavam lixo. Era comum ter ratos, baratas e insetos. Estamos devolvendo a cidade ao cidadão, fazendo com que vocês tenham orgulho de estar aqui nas ruas. Esse é um espaço que contempla todas as idades, das crianças aos mais experientes”, ressaltou o prefeito Bruno Reis.