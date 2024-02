Prefeitura entrega escola de tempo integral no Nordeste de Amaralina | A TARDE

O bairro do Nordeste de Amaralina recebe nesta segunda-feira, 19, a nova escola municipal Anita Barbuda. Com piscina semiolímpica, refeitórios com mobiliários novos, kit escolar, uniformes novos, a unidade de ensino de tempo integral é apenas uma das seis que serão entregues até o fim de fevereiro.

A inauguração coincide com o início do ano letivo e os alunos contarão, além da nova estrutura, com equipes gestoras e professores totalmente atualizados. Com as novas entregas o município alcança 26 escolas de tempo integral e a meta é chegar ao fim de 2024 com 50 unidades entregues, além de outras 3 que devem ser concluídas no início do próximo ano.

Esse mês ainda serão entregues duas escolas, do ensino infantil e fundamental, no complexo de educação integral de Luís Anselmo. Além disso, a escola Maurício Barvbosa, no Barro Duro,Clértiston Andrade, em São Marcos, e Abrigo dos Filhos do Povo, na Liberdade, estão quase prontas.

Escola Abrigo dos Filhos do Povo tem obras aceleradas e deve ser entregue ainda esse mês no bairro da Liberdade | Foto: Divulgação

Quando todas as escolas de tempo integral forem entregues, Salvador terá cerca de 4 mil alunos a mais matriculados nesse formato, alcançando 17 mil matrículas de tempo integral ainda em 2024. Ao todo, são 135 mil alunos matriculados nas 415 unidades de ensino municipais que voltam às aulas nesta segunda.



Para marcar a ocasião, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Smed), realiza, às 9h, um evento especial para a inauguração do prédio reconstruído da Escola Municipal Professora Anita Barbuda (Rua São Policarpo, s/n, Nordeste de Amaralina).

Na ocasião, serão anunciadas iniciativas para 2024 e apresentados os novos kits de materiais escolares e fardamentos. Estarão presentes, o prefeito Bruno Reis, e o secretário da Educação, Thiago Dantas.

A Anita Barbuda é a primeira unidade escolar reconstruída que passa a contar com piscina semiolímpica – uma inovação implementada nos projetos arquitetônicos das novas escolas da rede pública municipal.

“A entrega da escola Anita Barbuda inaugura uma nova etapa da modernização da infraestrutura escolar da Rede Municipal. É a primeira de uma série de escolas que estão sendo construídas que contam com inovações, como a piscina semiolímpica, e que serão inauguradas ainda este ano”, enfatiza o secretário Thiago Dantas.

A nova unidade tem área construída de 2,3 mil m², com capacidade para até 480 alunos por turno, o que representa uma ampliação de mais de 400% no número de vagas, comparativamente à estrutura anterior.

A escola atende aos segmentos de Ensino Fundamental e Educação Infantil e com o novo prédio passa a contar com uma estrutura completa, com destaque para 14 salas de aula climatizadas, quadra poliesportiva coberta, piscina, sala multiuso totalmente equipada, sala para Atendimento Educacional Especializado – AEE, brinquedoteca, parque infantil, recreio coberto e descoberto, acessibilidade, geração e utilização de energia solar, reutilização de água pluvial, entre outros. O investimento foi de R$ 11 milhões.