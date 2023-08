Prefeitura entrega estátua restaurada de Mãe Stella de Oxóssi

A estátua da Mãe Stella de Oxóssi foi devolvida à cidade de Salvador na manhã desta quinta-feira, 10. A reinauguração da peça artística, situada na avenida que leva o nome da ialorixá, na ligação entre Avenida Paralela e Stella Maris, foi realizada com a presença do prefeito Bruno Reis (União Brasil).

“Esse é um momento de celebração e de restabelecer a história. É uma justa e merecida homenagem a essa que foi uma das principais líderes religiosas do nosso estado. Mãe Stella transcendeu a religião, indo para cultura, literatura, realizando um grande trabalho social. Nós, homens públicos, temos que valorizar seus líderes, prestando essas homenagens para que isso sirva de inspiração para as gerações presentes e futuras”, disse o gestor municipal.

A solenidade também contou com a presença da ialorixá Mãe Ana de Xangô, atual liderança do Ilê Axé Opô Afonjá, situado no São Gonçalo do Retiro, assim como representantes do terreiro, do afoxé Filhas de Gandhy e gestores municipais.

Com cerca de dois metros de altura, a estátua de Mãe Stella de Oxóssi (1925-2018) é de autoria do escultor Tatti Moreno, falecido em julho de 2022, e teve que ser completamente refeita após incêndio em dezembro passado. O trabalho de reconstrução foi conduzido pelos filhos de Tatti, os artistas plásticos André e Gustavo Moreno.

A peça foi produzida em resina de poliéster, fibra de vidro com propriedades antichamas, acabamento em poliéster e pintura em poliuretano. Presidente da Fundação Gregório de Mattos, órgão responsável por encomendar a obra artística, Fernando Guerreiro defendeu o caráter de luta contra a intolerância religiosa presente no monumento.

“É muito importante que a população preserve este monumento, que não é da Prefeitura, é da cidade. Todas as pessoas, religiosas ou não, devem cuidar. Trata-se de um monumento cultural acima de tudo. Mãe Stella é uma personalidade que extrapola a religiosidade. Ela era uma intelectual que está sendo homenageada pela Festa Literária Internacional do Pelourinho (Flipelô), além de ser imortal da Academia de Letras da Bahia”, destacou.

A escultura da ialorixá volta à posição de origem, defronte a um Oxóssi que mede quase nove metros de altura (já incluindo o pedestal), representando a sacerdotisa sentada em um trono, como nos dias em que ela comandou Ilê Axé Opô Afonjá. O terreiro foi onde a religiosa exerceu liderança por mais de quatro décadas. A primeira obra havia sido inaugurada em abril de 2019.

Já a estátua de Oxóssi, cuja saia havia sido atingida pelas chamas, também precisou ser recuperada e pintada. Com isso, todo o conjunto dedicado a Mãe Stella está completamente recuperado.