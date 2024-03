Prefeitura entrega novo píer e contenções de encostas em Ilha de Maré | A TARDE

Atendendo a um sonho antigo dos moradores, o prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), inaugurou nesta terça-feira, 27, o píer na orla da comunidade de Bananeiras, localizado em Ilha de Maré. Além deste equipamento, o chefe do Executivo também entregou quatro contenções de encosta, quatro praças e uma quadra de futebol.

Durante a inauguração, o prefeito destacou que novo píer traz mais conforto, comodidade e segurança, uma vez que não será mais preciso se deslocar pela água e pela areia da praia para entrar e sair das embarcações.

“Hoje, estamos aqui realizando esse sonho. Vocês sabem bem qual é o benefício de ter um píer como esse. Eu, quando vim aqui nas duas últimas vezes, desci na água, levantei a calça até o joelho e cheguei andando descalço pela água e pela areia. Era assim com todo mundo”, disse.



O píer tem 157 metros de extensão, sendo 12 metros de plataforma flutuante; 10 metros de ponte móvel de ligação entre a plataforma flutuante e o atracadouro; e 135 metros de atracadouro em concreto pré-moldado. Há, inclusive, um guarda-corpo em aço e fundação em estaca raiz em solo e em rocha. A obra teve investimento de R$3,4 milhões.



Contenções

A prefeitura ainda entregou quatro contenções na Rua Tancredo Neves, na localidade de Praia Grande, para a proteção de encostas situadas em pontos de risco de deslizamento de terra. Os serviços feitos nesses locais envolveram implantação de sistema de drenagem, aplicação de solo grampeado verde, recomposição do passeio e muro de cantaria de pedra.

A gestão municipal prossegue com a construção de mais duas contenções de encosta na Rua Passa Cavalo, na localidade de Martelo. Além disso, estão em andamento outras cinco contenções marítimas, sendo três delas em Praia Grande, uma em Bananeira e uma em Martelo. O investimento dessas intervenções será de R$ 5,9 milhões.

Outras ações



Para fomentar o convívio social, a prática de esportes e o lazer na Ilha de Maré, a Prefeitura entregou as praças Alice de Carvalho e Jay Márcio Neves, ambas em Praia Grande. Já a comunidade de Santana ganhou as praças Chico de Bembem e Antônio Costa Rufino. Esta última, conta agora com uma quadra de futebol.

As praças também contam com mesas para jogos, bancos pré-moldados, paisagismo completo com grama natural ou sintética, academias de saúde e parque infantil.

Ainda em Ilha de Maré, o prefeito anunciou a reforma de 170 residências por meio do programa Morar Melhor, que requalifica as casas dos moradores de acordo com as suas demandas. Serão 50 casas em Bananeiras, 50 em Santana e 70 em Botelho.



Completando a lista de ações, Bruno Reis ainda assinou a ordem de serviço para a construção de um guarda-corpo em eucalipto e inox na orla de Praia Grande e de outra estrutura do mesmo tipo na área à beira-mar na localidade de Santana.