Prefeitura envia boletos do ISS Autônomo e TFF para os contribuintes | A TARDE

Os contribuintes de Salvador vão receber, a partir desta terça-feira,3, o boleto para pagamento da cota única ou primeira parcela da Taxa de Fiscalização do Funcionamento (TFF) e do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) Autônomo do exercício de 2023. Ao todo, foram enviadas 99.626 notificações através da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz).

É importante ressaltar que a cota única ou primeira parcela dos tributos vence no dia 31 de outubro. Para aqueles que optarem pelo parcelamento, as outras duas prestações devem ser quitadas nos dias 30 novembro e 28 de dezembro.



O contribuinte que não receber o boleto em sua residência tem a opção de fazer a emissão através do site da Sefaz Salvador, por meio do link www.sefaz.salvador.ba.gov.br/DAM. Já o pagamento pode ser realizado pela ferramenta Pague Fácil, disponível no site da própria secretaria, terminal de autoatendimento, aplicativo de celular, internet banking, agências bancárias credenciadas e casas lotéricas.