Prefeitura faz entrega de 580 kits para baianas de acarajé | A TARDE

A prefeitura de Salvador realizou um evento, neste sábado, 25, para celebrar o Dia Nacional da Baiana de Acarajé. O evento, que aconteceu ao lado do Monumento da Cruz Caída, na Praça da Sé (Centro Histórico), foi marcado pela entrega de 580 kits a profissionais que atuam no segmento. O conjunto conta com um tabuleiro, sombreiro, vestimenta, caixas térmicas, placa de sinalização, colheres de polietileno, lixeira e protetor de fogareiro.

A ação integra a programação do Novembro Salvador Capital Afro e tem por objetivo melhorar as condições de trabalho das baianas de acarajé. “Não há um filme, um documentário ou qualquer veiculação que se faça para projetar Salvador no Brasil e no mundo que não representem as nossas baianas. Elas são o retrato da nossa cidade. Sei que temos mais de 580 baianas na cidade e, por isso, essa é a primeira etapa de distribuição de kits. Investimos R$ 2,2 milhões e garanto que até o final de 2024 alcançaremos todas aquelas que precisam”, destacou Bruno Reis.



O prefeito lembrou de outras iniciativas da Prefeitura para valorizar a categoria, citando construção de quiosques para vendas de acarajé em praças e espaços públicos, de um monumento dedicado às quituteiras, em Amaralina, e da reforma do Memorial das Baianas, na Praça da Sé. E mais novidades estão a caminho. “Vamos dar a remissão dos débitos e isenção do pagamento das licenças a todas as baianas de acarajé. O projeto já está na Câmara de Vereadores”, reforçou o gestor.



A presidente da Associação das Baianas de Acarajé, Mingau, Receptivo e Similares (Abam), Rita Santos, comemorou as conquistas: “A Prefeitura fez um mapeamento com mais de 1,1 mil baianas que atuam na cidade, e os utensílios que serão distribuídos para uma parte delas a partir de hoje vai ajudar bastante nas atribuições do dia a dia”, disse.