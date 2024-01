Prefeitura fornecerá carros-pipa e protetor solar na Lavagem do Bonfim | A TARDE

Conforme adiantado em reportagem do Portal A TARDE, a Prefeitura de Salvador preparou uma estratégia especial para amenizar a sensação térmica de calor durante a Lavagem do Bonfim, que acontece na quinta-feira, 11.

Serão disponibilizados cinco carros-pipa ao longo do trajeto da Lavagem do Bonfim, que ocorre entre o Comércio e a Colina Sagrada. Além disso, vai distribuir gratuitamente sachês de protetor solar, instalar pontos de dispenser e realizar a climatização através de microaspersores e de umidificadores de ar em locais estratégicos do percurso.

Segundo Ana Paula Matos, vice-prefeita e secretária de Saúde (SMS), a pasta também contará com um módulo de saúde para atender emergências, que ficará ao lado da Basílica do Senhor do Bonfim, local de maior concentração de pessoas no dia da caminhada.

“A gente já definiu que é possível colocar cinco carros-pipa nas laterais do percurso. A Codesal já fez uma vistoria in loco para definir em quais pontos ficarão instalados. Além disso, vamos ter três locais estratégicos com umidificador de ar, distribuição de protetor solar e dispensers de protetor. Também vamos conversar com as pessoas, conscientizando-as sobre a importância de tomar cuidados preventivos”, afirmou Ana Paula Matos.

As medidas foram definidas após reuniões entre o prefeito, Bruno Reis, a vice-prefeita, Ana Paula Matos, o diretor da Defesa Civil, Sosthenes Macedo, e o secretário de Cultura, Pedro Tourinho. Um plano de contingência foi criado para estabelecer as ações.

As mesmas medidas devem ser tomadas no período do Carnaval de Salvador, com disponibilização de carros-pipa e distribuição de protetor solar. As festas de pré-Carnaval começam no dia 3 de fevereiro, com o Fuzuê, e o período oficial da folia será no dia 8 de fevereiro.