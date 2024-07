Prefeitura inaugura Academia Salvador ao ar livre no Dique do Tororó

Local terá monitoramento 24h da Guarda Civil Municipal (GCM). - Foto: Valter Pontes | Secom PMS

A prefeitura de Salvador inaugurou na manhã deste sábado, 22, a primeira academia ao ar livre gratuita da cidade. O equipamento, que funcionará com a orientação de educadores físicos foi inagurado no Dique do Tororó.

A Prefeitura planeja entregar 20 unidades semelhantes até o final de 2024, incentivando a prática de atividade física e o combate ao sedentarismo. Dentre as localidades contempladas estão Imbuí, Amaralina, São Tomé de Paripe, Vale das Pedrinhas, Ribeira, Itapuã, Cajazeiras X (Pronaica), Periperi (Praça da Revolução), Centenário (entrada do Calabar) e o conjunto Mané Dendê, no Subúrbio.

O espaço será palco, ainda, para a realização de atividades variadas, a exemplo de yoga, capoeira, zumba e boxe. A capacidade é para 2 mil pessoas, e o local terá monitoramento 24h da Guarda Civil Municipal (GCM).

De acordo com a prefeitura, a Academia Salvador visa incentivar e facilitar o acesso à prática de exercícios físicos, promovendo saúde e qualidade de vida à população. Equipados com aparelhos de musculação e dispondo da orientação de profissionais qualificados, inclusive nutricionista, a primeira academia ao ar livre da capital irá funcionar de segunda a sábado, em horários programados e mediante agendamento dos praticantes.

“Isso é algo inédito na cidade. Vamos ter 20 Academias Salvador, a primeira sendo instalada aqui no Dique do Tororó, com 200 m² e que já entra em funcionamento hoje, e as demais espalhadas pela cidade, levando em consideração áreas onde as pessoas costumam realizar caminhadas e corridas no entorno. É uma academia com acompanhamento profissional e ao ar livre, com equipamentos que resistem ao sol e à chuva, semelhantes aos utilizados nas academias de Los Angeles (EUA). Com certeza será um case de sucesso de Salvador”, disse Bruno Reis.

O chefe do Executivo municipal ainda completou que, no caso do Dique do Tororó, ainda foram agregadas outras atividades, formando um grande parque esportivo ar livre, estimulando a prática de diversas outras atividades e fazendo com que os cidadãos tenham uma vida mais saudável.

“Investir no esporte e na atividade física também é investir na saúde. A musculação, por exemplo, ajuda a inibir o Alzheimer, o diabetes, as doenças do coração e também o câncer. Além disso, o esporte é ferramenta de inclusão social, mostrando às crianças e jovens a importância do foco, da disciplina, da hierarquia e ajuda a afastá-las da criminalidade e das drogas”, avaliou.

Como participar

Para participar das aulas da Academia Salvador, os interessados deverão realizar o agendamento através do aplicativo MUDE, disponível gratuitamente na App Store e Play Store. As aulas, com duração de 50 minutos, têm capacidade pré-estabelecida de alunos.

A idade mínima para participar das aulas de musculação é de 15 anos. Os menores de 18 anos, além de se inscrever no aplicativo, também devem se inscrever presencialmente na Academia Salvador, acompanhado de um responsável – ambos devem apresentar um documento de identificação com foto. No caso dos maiores de 60 anos, é necessário apresentar atestado específico para a prática de exercícios de musculação.

No turno da manhã, é possível agendar o treino de segunda a sexta-feira, de 5h30 a 8h30, e nos turnos da tarde e da noite, das 17h às 20h. Aos sábados, as aulas estão disponíveis das 6h às 9h, e aos domingos, das 6h às 8h. Cada aluno pode agendar, no máximo, duas aulas por dia, desde que sejam de modalidades diferentes, e devem apresentar documento com foto para acesso ao espaço. A medida visa possibilitar que um número amplo de pessoas possa participar.

O coordenador de esportes da Sempre e técnico do projeto, Rafael Seara, explicou que as atividades serão ministradas por um profissional e um assistente estagiário em Educação Física. Cada horário terá 30 pessoas para musculação e 15 pessoas para as atividades coletivas. São 18 máquinas em inox, halteres de um 1kg a 18kg, estofado naval para maior resistência ao clima e articuladas, favorecendo bastante o idoso.