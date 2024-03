Prefeitura inaugura campo com grama sintética no Rio Sena | A TARDE

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) entregou neste domingo, 3, mais um campo com grama sintética no bairro do Rio Sena, localizado no Subúrbio Ferroviário. Com a nova entrega, a prefeitura da capital soma 36 equipamentos deste modelo entregue à população soteropolitana.

Durante discurso, o chefe do Executivo municipal destacou o investimento que o município tem feito para qualificar espaços esportivos da cidade, tratados como instrumentos de promoção do lazer e da cidadania.

“Quando chegamos à Prefeitura, o que as lideranças comunitárias nos pediam era que a gente passasse uma máquina para nivelar o campo de areia, porque o piso estava irregular”, pontuou.

“De lá para cá, a Prefeitura ganhou força e foi, graças a Deus, transformando o padrão da cidade. Fomos abrindo campos de grama sintética, colocando alambrado, construindo vestiários, arquibancada e instalando iluminação em LED”, completou Bruno Reis.

Para a reforma do Campo do Carlitão, foram investidos pouco mais de R$784 mil. O espaço ganhou a reforma dos alambrados, troca das traves, colocação da rede de cobertura, arquibancada, pintura, além da infraestrutura necessária para colocação da grama sintética.

Bruno Reis afirmou que a expectativa é que até o fim de 2024 a cidade tenha 100 campos com gramado sintético. “À medida que vamos realizando nossos sonhos, vamos sonhando novos. Hoje, as comunidades querem jogar bola em campos com grama sintética. Aqui no Subúrbio, já entregamos vários campos, e agora chegou a vez do Carlitão. Este campo representa a realidade da cidade no presente. E, sem sombra de dúvidas, nesta região está o retrato das transformações que a nossa cidade vem vivendo”, reforçou.

Já o titular da Secretaria de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre), Junior Magalhães, falou sobre o protagonismo que os espaços esportivos desempenham no dia a dia das comunidades.

“Este campo com grama sintética, e toda a requalificação do entorno mostra que a gestão municipal não tem medido esforços para levar equipamentos esportivos e de lazer, com total qualidade, para os quatro cantos da cidade. Toda essa iniciativa deve-se também ao entendimento de que estes locais desempenham um importante papel, integrando e fortalecendo os vínculos comunitários, tão necessários para o estabelecimento do convívio social e bem-estar das comunidades onde estão instalados”, afirmou.