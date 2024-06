Prefeitura inaugura complexo de saúde com USF e Caps - Foto: Divulgação

A comunidade do Areal e toda a Península de Itapagipe agora contam com novas estruturas que vão melhorar os atendimentos de saúde na região. A Prefeitura de Salvador inaugurou nesta terça-feira, 11, o complexo Dr. José Carlos Pitangueira, localizado na Rua Arauá, na Ribeira. O complexo inclui uma Unidade de Saúde da Família (USF) e um Centro de Atenção Psicossocial (Caps) para Infância e Adolescência.

Além disso, foi inaugurada uma nova sede do Conselho Tutelar I - Roma, que serve a região da Cidade Baixa. Anteriormente localizada na Rua Léllis Piedade, a nova sede acompanhará casos de crianças e adolescentes com direitos ameaçados ou violados. As inaugurações contaram com a presença do prefeito Bruno Reis, da vice-prefeita Ana Paula Matos, do secretário municipal da Saúde (SMS), Alexandre Reis, e da secretária de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ), Fernanda Lordêlo.

Bruno Reis destacou que, antes, os moradores tinham que ir até Massaranduba para terem atendimento médico e esperavam por uma unidade de saúde como essa há quase 50 anos. “Esse é mais um sonho que estamos tornando realidade, e agora com um complexo de saúde. Assim, teremos um médico sempre perto das famílias e também atendimento psicossocial. Para completar, estamos prestando homenagem a um grande profissional da área da saúde baiana, que é filho da Ribeira, Dr. José Carlos Pitangueira”, afirmou.

A USF conta com quatro equipes de saúde da família e quatro equipes de saúde bucal, aptas a atender 12 mil pessoas cadastradas na Estratégia de Saúde da Família. Os serviços serão oferecidos de forma abrangente, incluindo o acompanhamento de pacientes com hipertensão arterial, diabetes mellitus, tuberculose, hanseníase e doença falciforme. Também serão disponibilizadas vacinas para doenças imunopreveníveis e serviços odontológicos.

Além disso, a USF fornecerá serviços complementares como curativos, imunização, visitas domiciliares, agendamento de consultas e exames para diversas especialidades, dispensação de medicamentos básicos, emissão da 2ª via do Cartão SUS, testes rápidos para IST e gravidez, e avaliação das condicionalidades do Bolsa Família.

“A gente tinha a missão de ampliar a cobertura da atenção básica em nossa cidade. Há 12 anos, Salvador tinha apenas 18%, e agora estamos chegando próximos da casa dos 70%, o que é considerado universalização. A Cidade Baixa era um dos distritos em que mais era preciso ampliar a oferta de saúde, justamente para facilitar a vida das pessoas. Aumentar o acesso à saúde é fazer justiça social e dar mais dignidade às famílias”, disse Bruno Reis.