Prefeitura inaugura decoração de Natal no Centro Histórico; confira | A TARDE

Foi dada a largada para a programação do Natal Salvador 2023 no Centro Histórico, em Salvador. A abertura da programação foi realizada pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil), que celebrou a realização do Natal pela primeira vez na região e garantiu que será "o maior natal de todos os anos".

"Hoje dá início ao nosso Natal. Ligamos toda iluminação cênica da cidade, sejam nas avenidas, nas praças públicas e aqui no Centro Histórico, o maior Natal de todos os tempos. São mais de 50 micro lâmpadas iluminando esse Natal, tudo para celebrar este momento aqui no Centro Histórico, com uma programação intensa".

Segundo o gestor, a celebração municipal do Natal, que antes era feita no Campo Grande, foi alterada para o Centro Histórico por questão de logística e espaço.

Prefeito Bruno Reis fazendo o lançamento do Natal 2023no Centro Histórico | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

"Tomamos a decisão porque o Campo Grande acabou ficando pequeno, avaliando a quantidade de pessoas. E para garantir o acesso, mobilizamos um esquema especial de transporte, trânsito, mobilidade, segurança, serviços de saúde, que darão apoio para quem chegar na região. Convido todos, pois será um mês de muita programação", disse.

Com o tema “Salvador Brilha com Você", a celebração natalina na cidade envolverá ruas, praças e prédios históricos até o dia 6 de janeiro de 2024. A capital baiana contará com túnel cenográfico de 400 metros de extensão, desde a Rua Chile até a Praça da Sé, iluminação e sonorização especiais, além de árvore natalina de LED, com 21 metros de altura, projeções mapeadas, entre outras atrações.



Em entrevista ao Portal A TARDE, o secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), Pedro Tourinho, diz que celebrar o Natal no Centro Histórico é coroar o espaço como um grande ponto de encontro da cidade.

"Esse Natal aqui é para coroar esse espaço como grande ponto de encontro da cidade. O lugar onde pessoas de toda Salvador podem se encontrar para celebrar diversas situações, a exemplo do Natal, que é muito simbólico. Queremos mostrar que a rua está na cidade, que as pessoas podem viver o Natal caminhando pelo Centro Histórico. Pessoas que não costumam vir na região vão passar a vir para ver como é esse novo momento", afirmou.

Secretário municipal de Cultura e Turismo (Secult), | Foto: Bernardo Rego | Ag. A TARDE

Ainda de acordo como secretário, a programação tem opções de lazer e shows que reforçam a simbologia do Natal. Segundo Tourinho, o Centro Histórico é plural para receber todos os tipos de eventos.

"Para além da iluminação, quem vier aqui no final de semana vai poder ver artista de rua, música nas fachadas, uma iluminação especial, várias programações culturais, grandes shows acontecendo aos sábados e domingos aqui na Praça Municipal, de atrações que nós escolhemos por serem atrações voltadas para família e shows voltados para a família, qualquer que seja ela. Em todos os tipos, todos os sentidos [...] O Centro Histórico é o grande centro da cidade, é o grande ponto de encontro da cidade para todas as áreas. São João é aqui, Santo Antônio. Temos agora o Salvador Capital Afro. Muitos eventos corporativos estão fazendo também coisas aqui no centro utilizando as casas ao lado. E o Natal é natural que venha para cá pela própria estrutura da cidade. Então, trazer essa celebração parta cá, é trazer vida, mais programação cultural, mais investimento para que os turistas possam vir para cá ver o centro histórico dentro de uma cidade, não só um lugar de visitação, mas um lugar para se viver, todos os momentos da cidade. Então acho que centro histórico tem esse papel de fazer parte da vida cultural da cidade, qualquer que seja ela, não limitada a qualquer questão histórica, muito mais do que isso", disse.

PROGRAMAÇÃO

O lançamento contou com palco de uma missa campal celebrada pelo padre Lázaro Muniz, um desfile com mais de 750 artistas, carros alegóricos e grupos musicais, saindo da Rua Chile.

Em seguida, ocorrereu a inauguração da Casa do Papai Noel, situada no prédio da Faculdade de Medicina (Famed), no Largo Terreiro de Jesus, com decoração natalina para receber crianças e adultos.

Houve ainda, às 20h, a Orquestra Afrosinfônica, sob a regência do maestro Ubiratan Marques, se apresentará na Praça Municipal.

Confira as imagens da decoração:

O lançamento contou com palco de uma missa campal | Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

