Prefeitura inaugura Hospital Veterinário de Salvador | A TARDE

A Prefeitura de Salvador entrega nesta segunda-feira, 25, o Hospital Municipal Veterinário, construído no bairro de Canabrava. A inauguração do equipamento, que faz parte da programação de aniversário de 475 anos da cidade, será feita pelo prefeito Bruno Reis e pela secretária de Sustentabilidade, Resiliência, Bem-Estar e Proteção Animal (Secis), Marcelle Moraes.



A unidade fica localizada na Rua Artêmio Castro Valente, em frente ao estacionamento do estádio do Esporte Clube Vitória, o Barradão. Com investimento de R$14 milhões, hospital vai tender ocorrências de média e alta complexidade e funcionará 24 horas por dia de segunda-feira a domingo.



São mais de 70 leitos para acolher cães e gatos domésticos, seja de tutores independentes ou de ONGs, com atendimento eletivo para ofertar uma média de 50 acolhimentos diários. Este é o primeiro hospital público veterinário da Bahia.

