Prefeitura inicia construção de viaduto na Av. ACM; veja como será

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, assinou, nesta segunda-feira, 2, a ordem de serviço para a construção de um novo viaduto, que ficará localizado nas imediações do 3º Batalhão de Bombeiros Militar. A previsão é que o novo equipamento urbano melhore a mobilidade da região da Av. ACM.

O complexo vai beneficiar os motoristas que vierem das avenidas Tancredo Neves ou Paralela e que desejam retornar para a região do Shopping da Bahia. O elevado será construído antes do acesso à Av. Mário Leal Ferreira (Bonocô). O investimento é de R$ 51,8 milhões e as obras têm prazo de duração de 14 meses, ficando a cargo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra).

Bruno Reis destacou a importância da região para a mobilidade da capital baiana. “Por aqui passam diariamente 7 dos 10 ônibus que rodam na cidade. Da frota de 1,1 milhão de carros de Salvador, 30% passam por aqui diariamente. Esse é o novo centro comercial da cidade e, se não fossem essas obras que estamos fazendo nas avenidas Tancredo Neves e ACM, Salvador estaria certamente travada, porque, quando engarrafa nessa região aqui, repercute em vários outros pontos”, disse o prefeito.

Evento de assinatura contou com participação de secretários | Foto: Valter Pontes / Secom PMS

O secretário de Mobilidade (Semob) de Salvador, Fabrizzio Müller, lembrou que a obra do viaduto é fruto de estudos técnicos realizados no âmbito do Plano Municipal de Mobilidade. “Eu queria trazer a vocês um dado: a frota de veículos de Salvador nos últimos 20 anos cresceu três vezes. Ela saiu de 370 mil veículos no ano 2000 para mais de 1,1 milhão de veículos em 2021. Se não fossem essas obras de mobilidade, que tem ocorrido nessas duas últimas gestões, a cidade, com certeza, já estaria totalmente imobilizada e parada por conta desse aumento de frota”, disse.

O titular da Seinfra, Luiz Carlos, afirmou que o equipamento será em concreto armado, terá sistema macrodrenagem e drenagem, pavimentação asfáltica e iluminação em LED. Ela complementa o conjunto de outras três obras em andamento que foram autorizadas pela administração municipal na Rótula do Abacaxi, em julho passado.

“Uma via muito importante para todos que moram ou trabalham nessa região, para quem vem da região da Paralela, que é um fluxo grande. Na conjuntura atual, esses motoristas têm que ir à Rótula do Abacaxi e enfrentar toda aquela concorrência de veículos que vêm de outras regiões para retornar. Com este viaduto, ele vai poder retornar de forma rápida, economizando tempo”, afirmou Luiz Carlos.

Veja vídeo com a projeção do novo viaduto:





Divulgação | Prefeitura de Salvador