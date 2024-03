Prefeitura intensifica mobilização e ações de combate à dengue | A TARDE

A Prefeitura de Salvador, segue neste sábado (16) e domingo (17) com a mobilização Salvador Contra a Dengue, com a realização de diversas ações de inspeções, UVB Pesada, termonebulização, bloqueio espacial e focal, além de atendimentos de solicitações ao Centro de Controle de Zoonoses (CCZ).

A vice-prefeita e titular da SMS, Ana Paula Matos, reforça a importância da participação da população na mobilização Salvador Contra a Dengue, que prossegue com toda força também nos finais de semana. “Os trabalhos da SMS não param e, mais uma vez, num final de semana, estaremos com a mobilização Salvador Contra a Dengue nas ruas, reunindo todos os esforços em prol do cuidado preventivo, corretivo e de conscientização para o controle das zoonoses. Juntos somos mais fortes e contamos com o apoio e colaboração de cada morador e moradora de nossa cidade para superar esse desafio e vencermos o Aedes”, afirmou.

Neste sábado (16), será realizada uma atividade de bloqueio focal em Piatã, Castelo Branco, Periperi, Pernambués, e inspeção na Vila Militar da Aeronáutica em Ondina; além de pulverização em unidades e escolas municipais do Distrito Sanitário Barra e aplicação de inseticida (UBV pesada) em Pernambués e Saramandaia. Os agentes de endemias estarão ainda em Vista Alegre, no Subúrbio Ferroviário, a partir das 18h, fazendo termonebulização.

Já no domingo (17), três equipes de UBV costal farão o bloqueio espacial em vários bairros, e os veículos de inseticida a UBV farão aplicação na Fazenda Grande do Retiro. No mesmo dia será a vez da comunidade de Bom Juá, em São Caetano, receber a atividade de termonebulização a partir das 17h.