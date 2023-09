Prefeitura lançará novo sistema público de bicicletas elétricas

Em comemoração aos 10 anos do Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB), a prefeitura de Salvador vai lançar as primeiras estações públicas de bicicletas elétricas na capital, na manhã de sexta-feira, 1º. A iniciativa é uma parceria com o Itaú e Tembici.

A entrega será feita pelo prefeito Bruno Reis, que vai participar e fazer a abertura do 4° Fórum Salvador Vai de Bike, a partir das 9h, no Shopping da Bahia, no Stand da Maratona Salvador.

Além da programação do Fórum, o Salvador Vai de Bike promove até domingo, 3, uma série de ações no “Festival da Bicicleta”, que acontece no mesmo espaço do Shopping da Bahia. Entre as ações estão exposição de lojistas ligados ao mundo da Bike, minicircuito fixo de bikes para as crianças, pocket shows, exposição fotográfica e palestras, entre outras atividades.