Prefeitura promove ações de combate à violência contra a mulher

A Prefeitura de Salvador, por meio da Diretoria de Serviços de Iluminação Pública (Dsip) e a Secretaria de Políticas para as Mulheres Infância e Juventude (SPMJ), promove ações de combate à violência contra mulheres soteropolitanas, para lembrar os 17 anos da Lei Maria da Penha, celebrado nesta segunda-feira (7). A gestão municipal promove a ação durante o Agosto Lilás, mês de conscientização pelo fim das agressões à mulher.

De acordo com o Observatório Municipal de Violência Contra a Mulher, o bairro de Itapuã lidera o ranking de incidências de estupros, com 12 ocorrências em 2022. Para contribuir com ações que coíbem esses crimes, a Dsip vai ampliar a rede de iluminação, com a implantação de 150 novos postes com luminárias em LED nesta região.

Além disso, mais 50 abrigos de espera de ônibus terão iluminação reforçada, através do programa Meu Ponto Iluminado. Segundo a titular da SPMJ, Fernanda Lordêlo, ações transversais fortalecem a rede de proteção à mulher. “A melhoria da iluminação de alguns espaços é uma forma eficaz para inibir a atuação de violadores de direitos femininos, especialmente sexuais. Para atuar de forma combativa, planejamos ações conjuntas e vamos atuar estrategicamente, de maneira intersetorial, com práticas efetivas de combate à violência contra mulher.”