Prefeitura prorroga por 30 dias recadastramento do Auxílio Moradia

A prefeitura de Salvador determinou a prorrogação do prazo de recadastramento do Auxílio Moradia por 30 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município de sexta-feira, 11. O novo prazo vai até 11 de setembro.

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) é responsável pelo programa. Segundo a pasta, os beneficiários devem comparecer à unidade de origem da concessão do seu benefício para realizar o recadastramento.

Para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, é necessário comparecer a seu órgão de referência, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).

Já para pessoas em situação de rua (POP Rua), os beneficiários devem se dirigir ao Centro POP ou ao Núcleo de Ações Articuladas para População em Situação de Rua (NUAR). Para esses dois públicos, é fundamental que sejam apresentados os seguintes documentos: documento oficial com foto, CPF, contrato de locação do imóvel e cópia do RG e CPF do locador.

Após a prorrogação deste prazo, quem não fizer o recadastramento terá o benefício cancelado.