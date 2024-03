Prefeitura realiza atendimento do CadÚnico neste sábado; saiba onde | A TARDE

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) realiza neste sábado, 09, das 8h às 12h, atendimento para os serviços do Cadastro Único (CadÚnico), sem a necessidade de agendamento. A ação acontecerá na sede do serviço, na Rua Miguel Calmon, 28, Comércio, e na Prefeitura-Bairro Subúrbio/Ilhas, Rua Pará, 15, Paripe.

O secretário da Sempre, Júnior Magalhães, afirma que a decisão de ampliar a prestação do serviço foi muito acertada. “No último sábado, quase 1.200 pessoas passaram pelos atendimentos, isso mostra o quanto a população demanda pelos serviços. Assim, esperamos não só auxiliar para que as pessoas tenham mais opções de acesso, como também evitar que as pessoas precisem enfrentar grandes filas em momentos de anúncio de encerramentos e prazo de atualização cadastral.”



A ampliação do atendimento é uma das iniciativas do programa Vida Nova, o novo programa das ações sociais da Prefeitura, e visa atender a população que não pode comparecer aos atendimentos do CadÚnico de segunda a sexta-feira. Para o atendimento, o responsável familiar deve comparecer portando o próprio documento oficial com foto contendo CPF, e o de todas as pessoas que moram na mesma residência, além de comprovante de residência original.