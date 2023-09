"Prefeitura vai ter que assumir parte da tarifa", diz Bruno Reis

Durante a inauguração do terminal de eletrocarga dos ônibus elétricos do BRT, ao lado da estação Rodoviária, na manhã desta segunda-feira, 18, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) comentou sobre a crise do setor de transporte público e assumiu a responsabilidade da gestão municipal em buscar soluções.



"Após discussão sobre revisão tarifária, a prefeitura vai ter que assumir, como vem assumindo nos últimos anos, parte do valor da tarifa", afirmou Bruno Reis. "Não há outro caminho. Estamos concluindo essas discussões", continuou o prefeito.

Em reportagem do Portal A TARDE, publicada em julho, o secretário de Mobilidade de Salvador, Fabrizzio Müller, falou que o município pode subsidiar parte do valor da tarifa, mas a "Tarifa zero", em que os passageiros não teriam custo algum com as passagens, só seria possível com recursos federais e estaduais.

Não foram dados detalhes, em números, sobre de que forma a Prefeitura de Salvador aplicará seus esforços no setor. "Ainda não temos os valores definidos, mas assim que a gente fechar essas discussões sobre reforma tarifária, eu vou chamar vocês da imprensa para explicar, detalhar como serão aplicados esses investimentos", conta.

"Fatalmente, a gente vai precisar de autorização legislativa para garantir que em 2023 os ônibus possam estar operando e garantir esse serviço essencial, que é o serviço público", concluiu.

Um dos fatores que contribuíram para a crise no setor, segundo Bruno Reis, foi a pandemia. "Em 2020, 2021 e 2022, conseguimos pagar o desequilíbrio da pandemia de forma contratual. Agora, nós vamos ter que avançar", disse.

"Temos que inovar, a gente ter que ser diferente, ter a capacidade para entender que o transporte público hoje vive a maior crise de sua existência", complementa.