Prêmio Abapa de Jornalismo chega a R$ 15 mil; veja como se inscrever | A TARDE

Uma profusão de branco toma conta nas áreas de cotonicultura em diversas áreas do oeste da Bahia. A colheita de algodão na região se confunde com as nuvens do céu, promovendo uma experiência imersiva para os estudantes de jornalismo que mais uma vez terão a oportunidade de realizar a inscrição em mais uma edição do prêmio Abapa de Jornalismo, divulgado nesta terça-feira, 7.

Assim como as anteriores, essa 4ª edição também contempla professores e profissionais formados em jornalismo. Acumulados os prêmios, chegam a R$ 100 mil reais, certificado e o troféu.



Para a categoria profissional nas modalidades, Escrita e Vídeo, o prêmio chega a R$ 4 mil. O objetivo do projeto da Associação Baiana dos Produtores de Algodão é promover uma experiência através da produção de produtos jornalísticos com o tema “Cotonicultura no Estado da Bahia”. Em coletiva de imprensa sobre o lançamento de edital da premiação deste ano de 2024, nesta manhã, foi anunciado que neste ano de 2024, terão outras duas novas modalidades de produtos jornalísticos: podcast, matérias para rádio e regionais, para comunicadores das regiões de produção, com o objetivo de completar outros profissionais da área de comunicação (veja detalhes de como se inscrever ao final da matéria).

Ainda desconhecida por diversas pessoas, a produção de algodão na Bahia é a segunda maior do Brasil, e um dos objetivos da Abapa é tornar a Cotonicultura, como é chamada a produção de algodão, conhecida tanto para baianos, principalmente soteropolitanos, quanto para pessoas de outras regiões do Brasil.

“O agronegócio teve uma transformação em todos municípios da região oeste. É uma cultura que tem uma importância grande para a economia. Se conseguirmos no futuro verticalizar para ter o beneficiamento da fibra do algodão, terá um ganho muito grande. Tem um movimento econômico poderoso, pulsante, que está acontecendo no oeste da Bahia, a exemplo do Bahia Farm Show [feira tecnológica agrícola e negócios], realizada em Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste”, disse Ernesto Marques, presidente da Associação Baiana de Imprensa (ABI), em entrevista ao Portal A TARDE.



Secretário de Comunicação do Governo da Bahia, André Curvello explicou que o prêmio pode ser considerado uma qualificação. “Esse prêmio serve para qualificar pessoas, mas que a gente também consiga melhorar nosso dia a dia na imprensa, que é um setor fundamental para que a gente continue exercendo a democracia em sua plenitude”, afirmou. André ainda aproveitou o momento para prestar solidariedade às pessoas que estão sofrendo com as fortes chuvas nas regiões de Porto Alegre e Canoas, no Rio Grande Sul.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Abapa, Luiz Carlos Bergamaschi, afirmou que um dos pilares para a produção de algodão no oeste da Bahia é o uso de novas tecnologias. “Temos um sistema produtivo que traz o uso de fertilizantes que produzem algodão. Para que o uso de recursos seja otimizado, temos conhecimento, com o objetivo de ter o máximo possível de produtividade de algodão produzido por hectare com o menor uso de insumo e fertilizantes defensivos. Esse é um trabalho feito pelo produtor, pela academia [universidades] e pelo agrônomo”, explicou.

O presidente da ABI ainda reforçou a importância do âmbito acadêmico nesse processo de divulgação de como é feita a produção da cotonicultura, assim como valorização da democracia, em processo anti-fake news. “O que se vê na internet é diferente de um texto jornalístico profissional. Não dá para a gente acreditar que a liberdade de expressão é solução para tudo. É necessário resguardar a liberdade, mas essa não é a resposta, assim como o jornalismo não é a resposta para tudo”, falou Ernesto.

O projeto de premiação tem apoio da Secretaria de Comunicação Social (Secom), da ABI, de Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), do diretor da Faculdade de Comunicação da UFBA, Leandro Costa, que esteve presente no evento de lançamento do edital, entre outras pessoas.

Ainda neste ano, a Abapa promoverá o Dia do Algodão 2024, que acontecerá no dia 20 de julho, na Fazenda Orquídeas, de propriedade da família Schmidt, localizada na área agrícola das Placas, no município de Barreiras. O evento tem como objetivo mostrar e incentivar as potencialidades da Abapa, apoiados pelas tecnologias que surgem no mercado.

Regulamento do 4° prêmio de Jornalismo Abapa

Categoria Jovem Talento

Modalidades

Escrita: matérias inéditas, que deverão ser publicadas em mídia oficial da Instituição de Ensino (impressa ou digital), contendo, no mínimo, 5 mil e, no máximo, 10 mil caracteres (toques) com espaços.

Vídeo: matérias inéditas, que deverão ser veiculadas na mídia oficial da Instituição de Ensino ou em TV universitária. As matérias em vídeo deverão ter o formato tradicional de reportagem, com duração máxima de quatro minutos.

Modalidade Bônus - exclusiva para estudantes: Podcast. Ao inscrever o trabalho na modalidade escrita ou vídeo, os estudantes terão a opção também de realizar, individualmente, a inscrição de um podcast. Exigências: matérias inéditas, que deverão ser veiculadas em mídia oficial da Instituição de Ensino (digital), em formato de áudio, com duração máxima de quatro minutos.

Condições para o estudante concorrer

1. Inscrição: os estudantes devem realizar a inscrição até o dia 10 de agosto.

2. Documentos necessários para inscrição: anexar ao formulário de inscrição RG e CPF

3. Participar do Ciclo de Palestras e Visita (o índice de frequência é de no mínimo 80% da programação)

4. Atenção: os estudantes que participaram das edições anteriores do Prêmio Abapa de Jornalismo não poderão participar em 2024

5. O estudante que se inscrever na Categoria Jovem Talento não poderá se inscrever na Categoria Profissional

6. O docente que se inscrever como professor orientador não poderá se inscrever na Categoria Profissional

Transporte para visita, hospedagem e alimentação

A Abapa oferecerá transporte terrestre, hospedagem e alimentação em Luís Eduardo Magalhães. Qualquer outra despesa será por conta do participante. Os pontos de encontro serão pré determinados e divulgados com antecedência.

Certificado de participação

Serão emitidos apenas àqueles que entregarem o trabalho e obtiverem índice de frequência de 100% na programação da categoria Jovem Talento.

Inscrição das matérias

Cada estudante poderá inscrever uma matéria impressa ou um vídeo, que deverá ser enviado em até 20 dias corridos após a participação no Ciclo de Palestras e Visitas Técnicas.

Atenção: a inscrição da matéria deverá ser feita junto à coordenação do curso, que, por sua vez, reunirá todos os trabalhos e enviará para o e-mail: [email protected].

Modalidade Escrita: a matéria deverá conter o nome do estudante e a data de publicação. O trabalho na modalidade Escrita deve ser produzido apenas por um estudante.

Modalidade Vídeo: a gravação deverá conter a identificação da mídia interna, o nome do estudante e o nome da matéria. O trabalho na modalidade Vídeo deve ser produzido, no máximo, por três estudantes.

Atenção: o trabalho na modalidade Vídeo que for produzido por três estudantes deve trazer especificado o nome do autor e dos coautores, não podendo este item ser modificado posteriormente. O aluno que se inscrever como autor não poderá se inscrever como coautor de outro trabalho e vice-versa. O autor receberá o prêmio e o troféu e ficará responsável por compartilhá-los com os demais.

Novas Modalidades

Podcast

1. o trabalho na modalidade Podcast deve ser produzido apenas por um estudante e é opcional.

2. só serão aceitas matérias inéditas

3. o professor orientador precisa ser mencionado no formulário de inscrição da categoria Jovem Talento, pois será premiado junto ao estudante vencedor

4. cada um dos coordenadores das universidades envolvidas assinará um Termo de Compromisso, responsabilizando-se por tudo o que nele estiver descrito

Premiação

Para as duas modalidades, Escrita e Vídeo, os prêmios para os estudantes são:

1º colocado: R$ 4 mil, troféu e certificado;

2º colocado: R$ 3 mil, troféu e certificado;

3º colocado: R$ 2 mil, troféu e certificado.

Para as duas modalidades, Escrita e Vídeo, os prêmios para os professores orientadores são:

1º colocado: R$ 4 mil, troféu e certificado;

2º colocado: R$ 3 mil, troféu e certificado;

3º colocado: R$ 2 mil, troféu e certificado.

Para a modalidade Podcast, os prêmios para os estudantes são:

1º colocado: R$ 2.500, troféu e certificado;

2º colocado: R$ 2 mil, troféu e certificado;

3º colocado: R$ 1.500, troféu e certificado.

Categoria Profissional

Modalidades

Jornal ou revista impressos ou digitais, Internet (sites, blogues, canal do YouTube etc), TV, Rádio, Regional (exclusiva para profissionais e veículos de imprensa que atuam nas regiões oeste e sudoeste da Bahia).

Pré-requisitos

Poderão ser inscritas matérias publicadas na internet, em jornais e revistas (impressas e/ou digitais), veiculadas em TV ou Rádio, que tenham como pauta a “Cotonicultura no Estado da Bahia”.

Condição para concorrer

O Jornalista deverá possuir registro profissional junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

Inscrição das matérias

Data: poderão ser inscritas matérias publicadas entre 8 de maio de 2024 e 18 de setembro de 2024. Inscrições e envios de trabalhos poderão ser feitos até o dia 20 de setembro de 2024.

Atenção: as matérias poderão ser inscritas diretamente pelo profissional ou pelo veículo de comunicação.

Requisitos

1. poderão ser inscritas matérias de um ou mais profissionais, sendo que um dos autores deverá ser expressamente indicado como responsável

2. todas as matérias devem ser anexadas à ficha de inscrição eletrônica, que consta na página oficial do Prêmio, no site da Abapa. O preenchimento de todos os campos é obrigatório.

Nova modalidade Regional

A modalidade regional é uma inovação do Prêmio Abapa de Jornalismo como forma de incentivar os comunicadores das regiões produtoras de algodão na Bahia, Oeste e Sudoeste, a participar do concurso e, ainda, uma retribuição à parceria mantida com a Associação ao longo dos anos.

Prêmios

O autor, ou os autores, das matérias vencedoras em cada uma das modalidades receberá(ão) como prêmio a quantia de R$ 15 mil líquidos. Os vencedores da categoria profissional deverão, obrigatoriamente, estar presentes na cerimônia de premiação em Salvador, caso não estejam, o prêmio poderá ser passado ao segundo colocado. A Abapa não se responsabiliza por possíveis custos com logística (hospedagem, passagem, alimentação etc.) para participação na cerimônia.

