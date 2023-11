Prêmio Abapa de jornalismo reconhece profissionais e estudantes | A TARDE

Foi realizada na noite desta terça-feira, 28, no auditório do Senac, na avenida Tancredo Neves, em Salvador, a entrega do prêmio Abapa de Jornalismo 2023. Entre os premiados estavam profissionais do jornalismo baiano, bem como estudantes de jornalismo de diversas instituições de ensino da Bahia.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o presidente da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, Luiz Carlos Bergamaschi, pontuou a importância do prêmio de reconhecer o trabalho de jornalistas profissionais bem como alunos que serão profissionais no futuro. "O objetivo do prêmio é premiar e valorizar o profissional de jornalismo, tanto o profissional quanto o futuro profissional. Foi muito importante levar essas pessoas até as nossas fábricas para mostrar como o processo é feito, como o algodão é plantado. É um relação muito boa onde nós [produtores] aprendemos muito", salientou. Bergamaschi acrescentou que o trabalho do jornalista é fazer com que se possa diminuir as distâncias entre o campo e a cidade.

Dentre as pessoas que foram premiadas vale ressaltar os jovens talentos de diversas universidades de Salvador, bem como do interior do Estado nas categorias escrita e vídeo cuja premiação total foi de R$ 36 mil.

Na categoria profissional foi premiado o repórter Alexsander Horta de Souza, do site Notícias Agrícolas, na categoria internet e também o repórter de televisão, Eduardo Oliveira da TV Bahia.