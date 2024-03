Prêmio Barra Mulher homenageia representatividade feminina | A TARDE

A 15ª edição do Prêmio Barra Mulher 2024 aconteceu nesta quinta-feira, 7, no Shopping Barra, em Salvador. O evento foi marcado pela celebração da força, resiliência e representatividade feminina onde foram homenageadas líderes, visionárias e agentes de mudança por suas contribuições para a sociedade baiana.

A jornalista Patrícia Abreu foi a mestre de cerimônia em evento que aconteceu na Praça Central Euvaldo Luz e contou com apresentação de Ju Moraes com a banda Sambaiana (Marília Sodré, Rayra Mayara e Lorena Martins).

Neste ano, além das 10 mulheres mais votadas pela Comissão Julgadora e pelo voto popular, o troféu foi entregue, pelo segundo ano consecutivo, à “Mulher Empreendedora Shopping Barra”, indicada pela Associação de Lojistas do Barra em reconhecimento às lojistas que se destacam como empreendedoras no Shopping Barra. Confira a lista de homenageadas: a cineasta Ana do Carmo, a médica oncologista Anelisa Coutinho, a professora, escritora e palestrante Bárbara Carine, a jornalista e apresentadora Camila Oliveira, a Mestra Preguiça (Cleonice Damasceno), a empresária Iasmine Fernandes (voto popular), a empresária e advogada Isabela Suarez, a cantora Rachel Reis, a Tenente Coronela da PM Roseli Santana, a atleta paralímpica Táscitha Oliveira, e a empresária Veruska Pithon (empreendedora Shopping Barra). As vencedoras vão ser homenageadas na exposição de fotos com a biografia de cada vencedora e sua respectiva trajetória, que vai estar aberta ao público a partir deste sábado, 9.

O Prêmio Barra Mulher, além de reconhecer o talento e a dedicação das homenageadas, tem como objetivo inspirar outras mulheres a seguirem em busca de seus sonhos, superarem desafios e alcançarem seu pleno potencial.