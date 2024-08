Presente de grego? Homem ganha celular e aparelho explode em Salvador

Dono do aparelho afirmou ainda que recorreu aos meios jurídicos para tentar resolver a situação - Foto: Leitor Portal A TARDE

Um rapaz denunciou um problema com o seu celular após o aparelho explodir com pouco mais de um mês de comprado. O acidente aconteceu na última sexta-feira, 19, no bairro da Federação, em Salvador, e o equipamento teria sido um presente que ele ganhou no Dia dos Namorados, em 12 de junho.

Segundo relatos encaminhados ao Portal A TARDE, o usuário de nome Tomás Machado dos Santos Almeida estava em casa com esposa e filho quando o celular, modelo Motorola G04 teria começado a fumaçar e depois o fundo do aparelho derreteu.

"Cheguei do trabalho e aconteceu isso. Pego de 19h às 7h, cheguei em casa na sexta-feira de manhã, tomei banho e fui deitar para dar uma descansada e aconteceu isso. Agora, imagina se eu estou dirigindo e acontece isso ou meu filho pega o celular, que tem um ano e meio, e pega para assistir desenho", contou o rapaz em relato.

Tomás disse que chegou levar o aparelho na loja e um funcionário teria explicado que o problema no aparelho teria sido em decorrência da bateria, que esquentou demais e explodiu. Ao procurar a gerência para tentar resolver a situação, o rapaz contou que não recebeu suporte necessário e os responsáveis pelo estabelecimento alegaram que o problema poderia ter sido causado por ele.

O dono do aparelho afirmou ainda que recorreu aos meios jurídicos para tentar resolver a situação. "Por isso que falei com o advogado. Não quero apenas um celular novo, quero que eles paguem por tudo isso. Se eu receber 5, 10, 50 mil não vai valer minha vida. Se explode comigo dirigindo?".

A reportagem tentou contato com a assessoria de comunicação da Motorola para obter um posicionamento, mas, até o momento, ainda não recebeu nenhum retorno. O Procon também chegou a ser acionado por Tomás após o ocorrido.