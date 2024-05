Presidente da Câmara de SAJ é espancado durante assalto em Salvador | A TARDE

Francisco de Assis Lima Damasceno, presidente da Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus, no recôncavo baiano, foi espancado durante uma tentativa de assalto na noite de quarta-feira, 22, em Salvador. "Chico de Dega" (MDB), como é conhecido, está consciente e o estado de saúde é estável.

A Polícia Civil informou que a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) está realizando diligências para identificar e localizar os suspeitos.

De acordo com o irmão do vereador, ele viajou para Salvador para participar de uma reunião, na noite de quarta. Enquanto Chico de Dega se deslocava para um apartamento, onde iria passar a noite, foi abordado por criminosos na altura do Centro Administrativo da Bahia (CAB), na Avenida Paralela (Luís Viana Filho).

Os assaltantes colocaram o vereador no porta-malas do veículo e quando estavam no bairro do Uruguai, a gasolina do carro acabou. Neste momento, Chico de Dega aproveitou que o veículo estava parado e conseguiu abrir o banco de emergência para fugir.

"Ele conseguiu sair correndo e entrou em uma vila. Lá pediu socorro para um idoso, que acionou o Samu e ele foi levado para o Hospital Geral do Estado (HGE)", relatou o irmão da vítima.

Os criminosos conseguiram fugir com o veículo e até esta quinta-feira, 23, ninguém foi localizado. Foram levados também celular e dinheiro da vítima.

Por meio de nota, a Câmara de Vereadores de Santo Antônio de Jesus agradeceu a preocupação da população da cidade com Chico de Dega e informou que em breve traria novas informações.

"A Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus esclarece que o presidente Chico de Dega se encontra em atendimento no Hospital Geral do Estado - HGE. Ele está sendo acompanhado pela equipe médica. Aguardamos o boletim para maiores detalhes. A Câmara Municipal, em nome do presidente, agradece a preocupação de todos os santantonienses. Em breve novas informações", diz nota na íntegra.

Publicações relacionadas