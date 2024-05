Previdência de Salvador promove aulas de dança para aposentados | A TARDE

O Fundo Municipal da Previdência de Salvador (FUMPRESS) retoma a oferta de aulas gratuitas de dança, teatro e yoga para os aposentados e pensionistas, integrantes do grupo de convivência Viva a Vida. O subsecretário da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e diretor do FUMPRES, Daniel Ribeiro falou sobre a retomada das atividades.

"Nós já tínhamos diversas atividades antes da pandemia do Coronavírus, mas em razão do vírus precisamos interromper essas ações, visando a segurança e saúde dos nossos beneficiários. Contudo, após passada essa fase, viemos trabalhando diariamente para poder viabilizar essas aulas e, agora, felizmente nós conseguimos", contou o diretor do FUMPRES e o subsecretário da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ), Daniel Ribeiro.



Para o diretor, essa é uma forma da Previdência devolver o que os aposentados e pensionistas fizeram pela primeira capital do Brasil. Ao oferecer essas aulas o FUMPRES, segundo ele, se compromete em permanecer promovendo saúde, bem-estar e inclusão social aos beneficiários.

As aulas, que estão sendo realizadas na própria sede da Diretoria de Previdência, localizada próximo a Estação de Metrô da Lapa, a partir das 9h, nas segundas e quartas-feiras.



"Acreditamos que o cuidado com os nossos aposentados e pensionistas vai além do pagamento dos benefícios. É nosso dever zelar pelo seu bem-estar integral", destacou o diretor do FUMPRES.

Para participar das atividades, os aposentados e pensionistas precisam somente comparecer nos dias e horários informados.

Publicações relacionadas