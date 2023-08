Primas são encontradas mortas dentro de casa na Baixa do Tubo

Os corpos de duas mulheres foram encontrados dentro de um imóvel localizado na Baixa do Tubo, no bairro de Cosme de Farias, em Salvador, na manhã desta segunda-feira, 28.

De acordo com as primeiras informações, as mulheres eram primas e foram identificadas como Liliane Almeida Barbosa, de 36 anos, e Isabela Nascimento Silva, de 22 anos.

Guarnições da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) estão no local e aguardam a chegada do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).