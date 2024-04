Primeira mulher a presidir Anamatra, desembargadora morre em Salvador | A TARDE

A desembargadora Ilce Marques de Carvalho faleceu na manhã desta quarta-feira, 17, em Salvador, aos 94 anos. Ela foi ex-presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), no biênio 1989/1991, e tem trajetória no Tribunal Regional do Trabalho da Bahia (TRT-BA).

Primeira mulher a presidir a Anamatra, a sua gestão foi marcada pela idealização e realização do primeiro Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, o Conamat, realizado em 1990, também na capital baiana.

Em âmbito regional, Ilce Marques de Carvalho também foi a primeira presidente da Amatra5 (BA), ocupando o cargo durante três gestões (1983/85, 1985/87 e 1989/91).

A sua carreira foi marcada pelo pioneirismo no movimento associativo e pela sua contribuição ao aperfeiçoamento científico da Magistratura do Trabalho, sendo uma entusiasta da mediação e da conciliação. Sempre enfatizou a humanidade em cada processo sob nossa jurisdição.

Para a presidente da Anamatra, Luciana Conforti, 'a partida de Ilce representa uma grande perda para o movimento associativo nacional, especialmente quando pensamos na representatividade feminina. A desembargadora nos deixa um legado inestimável. Externamos nossa solidariedade à família, aos amigos e aos colegas da 5ª e da 20ª Regiões’.