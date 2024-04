Primeiro planetário de Salvador é aberto ao público em abril | A TARDE

O primeiro Planetário de Salvador será aberto ao público a partir do dia 2 de abril, no Instituto de Física, da UFBA, no Campus de Ondina, na Avenida Milton Santos. Projetores digitais de última geração transformam uma cúpula de 11 metros de diâmetro e 180 m² de área em uma grande tela de cinema, que reproduz o céu e permite observar estrelas, planetas, constelações, nebulosas e galáxias do universo.

No espaço, também estarão disponíveis telescópios para observação direta, em espaço aberto. O agendamento da visita pode ser feito pelo Sympla ou através do site do planetário. No início, serão duas sessões de 40 a 50 minutos, mas a expectativa é que o planetário funcione todos os dias, das 8h às 20h.

O planetário reservará 10 sessões gratuitas para estudantes de escolas públicas municipais e estaduais, além de 7 sessões semanais para o público da UFBA. As sessões abertas ao público serão comercializadas, com receita revertida para a manutenção do planetário.

A estrutura do planetário foi doada à UFBA por um ex-aluno, Francisco Lacerda Brito, graduado na Faculdade de Direito, astrônomo amador e fundador do Instituto de Astronomia Brito Castelo Branco (IABCB).

Além do planetário, o Instituto de Física promoverá o curso de Introdução à Astronomia. A Faculdade de Comunicação solicitou o espaço para atividades de disciplinas do curso de cinema. Ainda há outras possibilidades de usos por unidades de ensino, a exemplo da Faculdade de Medicina, que poderá promover a transmissão ao vivo de cirurgias, utilizando os recursos de conexão e alta definição das imagens.