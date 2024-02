Princípio de incêndio atinge Hospital Português neste sábado | A TARDE

Um princípio de incêndio foi registrado no Hospital Português, localizado no bairro da Graça, neste sábado, 3. Na ocasião, o segundo andar da unidade precisou ser evacuado e as chamas foram controladas pela brigada do hospital, que, logo, acionou o Corpo de Bombeiros. Não houve registro de feridos.

Os pacientes que estavam no local e aguardavam atendimento precisaram ser transferidos para outro prédio da unidade de saúde. As causas das chamas ainda são desconhecidas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e a Polícia Militar foram acionados e estiveram no local.