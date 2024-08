Professor desaparece em Salvador e família suspeita de surto

- Foto: Reprodução/Redes Sociais

O professor de um curso técnico de Salvador está desaparecido desde a última quarta-feira, 17, quando saiu de casa, no bairro de São Caetano, para ir a uma reunião pedagógica em uma faculdade de Cajazeiras 8.



Em entrevista à TV Bahia, o marido do professor Fábio Alex França Teixeira, de 56 anos, disse que a família suspeita que o docente tenha sofrido algum tipo de surto. Segundo ele Fábio tem andado angustiado e preocupado com contas a pagar.



"Acredito que ele possa ter tido algum descontrole emocional e está por aí vagando. É a minha esperança", afirmou.



O companheiro do professor, que não quis se identificar, disse ainda que Fábio não recebeu nenhum tipo de ameaça.



"Ele me diria que alguém estava pressionando, cobrando muito. Disso ele nunca se queixou", acrescentou.



O marido de Fábio afirmou que, na última quarta-feira, o professor saiu de casa com destino à faculdade em Cajazeiras 8 mas que, no caminho, passaria na Avenida Sete de Setembro, no centro da capital baiana, para resolver problemas pessoais. Desde que saiu de casa, não deu mais notícias.



"Sem notícias, sinal de celular, ninguém diz ter visto pelas ruas. Sem sinal de nada", contou o marido de Fábio, que acrescentou já ter procurado pelo professor em UPAs, hospitais, IML, estações, terminais de ônibus e na BR-324.



A Polícia Civil informou que o caso está sendo investigado pelo Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), que já iniciou as oitivas e diligências.