Professor é afastado de colégio após pedir fotos íntimas a alunos | A TARDE

Um professor do Colégio da Polícia Militar - João Florêncio Gomes, localizado no bairro da Ribeira, na Península de Itapagipe, em Salvador, foi denunciado após ser constatado que ele trocava fotos íntimas com alunos em troca dos gabaritos das provas. O crime ocorreu no ano de 2022.



Procurada pela reportagem do Portal A TARDE, a Secretaria de Educação (SEC) confirmou o caso e informou que o docente foi afastado das atividades na referida unidade escolar para que os fatos sejam apurados. A Polícia Civil também foi acionada a fim de saber se existe algum boletim de ocorrência contra o servidor, mas não nos foi passado nenhum detalhe a respeito do caso.