Professor preso por assédio teria sido ameaçado por traficantes | A TARDE

O professor acusado por duas alunas de assédio sexual teria sido vítima de ameaças por parte de traficantes.

A equipe do Portal A TARDE teve acesso a documentos do processo que resultou no relaxamento da prisão em flagrante do professor. Policiais que realizaram a prisão do homem revelaram que foram acionados após a comunicação de que o professor estava sendo encurralado por traficantes no interior do Colégio Estadual João Caribé, localizada em São Tomé de Paripe, em Salvador.

"Denota-se, na verdade, que o flagranteado teria sido preso momentos depois da suposta prática criminosa, pois a guarnição da PM dirigiu-se até a escola, não para atender a uma notícia de crime sexual, mas sim visando a proteção do professor que estaria sendo ameaçado por traficantes", concluiu a Juíza Yasmin Souza da Silva na decisão do relaxamento.

O suspeito foi autuado em flagrante na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra Criança e ao Adolescente (Dercca), no dia 28 de setembro, após duas alunas denunciarem que tiveram seus corpos tocados por ele.

O professor agora responde o processo em liberdade.